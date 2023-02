Warner Bros Discovery ogłosił straty. Są wynikiem restrukturyzacji

Koncern Warner Bros podał najnowsze wyniki finansowe. Nie są idealne – ogłoszono straty. Za to firma ma się dobrze po restrukturyzacji.

W czwartym kwartale 2022 roku koncern poniósł straty na poziomie 2,1 miliarda dolarów. Sam działu streamingu zanotował stratę w wysokości 217 milionów dolarów.

Firma przygotowuje ofensywę z filmami. Ma prawa do popularnych amerykańskich ikon kina, jak super bohaterowie, czy też twórczość J.R.R. Tolkiena i J.K .Rowling.

Warner Bros Discovery poszło w podobną stronę co niedawno Disney. Ten ogłosił w lutym plany zainwestowania w swoje ustabilizowane i rozpoznawalne tytuły. Te informacje przekazano publicznie kiedy Disney ogłaszał swoje wyniki za miniony rok.

Koncern Warner Bros Discovery przy analogicznej okazji ogłosił, że chce kolejnych filmów w ramach serii o bohaterach takich jak: Superman i Batman. W przygotowaniu są też kolejne filmy oparte o twórczość J.R.R. Tolkiena i J.K .Rowling.

Kierujący Warner Bros David Zaslav ocenił, że w ciągu 10 miesięcy rozrywkowy gigant przeszedł udaną restrukturyzację. Teraz jest gotowy, by wykorzystać cały potencjał posiadanych praw do bohaterów filmowych i telewizyjnych.

- Myślę, że mamy znaczącą przewagę dzięki własności intelektualnej, do jakiej mamy prawa – stwierdził Zaslav w wypowiedzi dla mediów po ogłoszeniu wyników firmy. Te jednak nie są zadowalające. Warner Bros Discovery bowiem zamyka ostatni kwartał 2022 r. z zauważalną stratą 2,1 miliardową stratą.

Straty są efektem restrukturyzacji i wchłonięcia przez Warner mniejszych firm. Jak określają to agencje informacyjne, to koszty, jakie trzeba było ponieść. Mogą też być po części spowodowane uciekaniem kapitału reklamowego z tradycyjnych mediów do internetu.

Aby uspokoić inwestorów, Zaslav przekazał im także informację, że właśnie zamknięto ważny kontrakt dla firmy. Pozyskano dzięki niemu prawo do kolejnych adaptacji filmowych osadzonych w realiach twórczości Tolkiena.