Warszawa: będzie aplikacja mobilna dla cmentarza Stare Powązki

Przed Wszystkim Świętymi będzie już dostępna bezpłatna aplikacja "Stare Powązki", która ułatwi odnajdywanie grobów, poruszanie się po cmentarzu, a także edukację o historii warszawskiej nekropolii. Bezpłatna aplikacja będzie dostępna od 29 października.

Aplikacja "Stare Powązki" ułatwi odnajdywanie grobów, poruszanie się po cmentarzu, spacery tematyczne, poznawanie życiorysów osób pochowanych, a także edukację o historii warszawskiej nekropolii. Powstała dzięki wykorzystaniu danych z inwentaryzacji Starych Powązek wykonanej przez biuro stołecznego konserwatora zabytków. Aplikacja będzie bezpłatna i będzie ją można ściągnąć już od 29 października.

Aplikacja przede wszystkim będzie przydatna do odnalezienia grobów na cmentarzu. "Będzie nas nawigowała prosto do grobu. Bez względu na to, czy to jest osoba nam bliska, czy po prostu chcemy znaleźć grób znanej osoby" - powiedział podczas środowej konferencji Karol Gądzik z Fundacji Stare Powązki. Będzie też zawierała różne funkcje edukacyjne. "Opowiadając o osobach spoczywających na Starych Powązkach chcielibyśmy opowiedzieć o historii Warszawy i Polski. Będzie to też element lekcji historii dla młodzieży z warszawskich szkół" - zaznaczył Gądzik. W aplikacji dostępne będą różne scenariusze zwiedzania Starych Powązek. Będzie ona nawigowała dokładnie do danego miejsca. W nim wyświetlony zostanie krótki biogram. Dla osób niewidomych i niedowidzących będzie dostępne "coś w rodzaju audiobooka", gdzie komunikat zostanie przeczytany przez lektora.

"Jestem zachwycona tą aplikację. Wielokrotnie kwestując na Starych Powązkach spotykałam się pytaniami, jak dojść do grobu znanej postaci. To rzeczywiście trudne na tym olbrzymim, 44 hektarowym terenie" - powiedziała wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.

Od ponad 10 lat prowadzona była inwentaryzacja wszystkich nagrobków na Powązkach. "Przez ten czas zinwentaryzowany został praktycznie cały cmentarz. Kwatera po kwatera, pole grobowe po polu grobowym cały teren został zinwentaryzowany. Polegało to nie tylko na spisaniu gdzie kto leży, ale także opisaniu miejsca grobowego, nagrobka, głównych założeń artystycznych, rzeźbiarskich i konserwatorskich. Groby zostały też dokładnie obfotografowane i pomierzone. Powstała baza, dzięki której można było wprowadzić całą inwentaryzację Starych Powązek do miejskiego serwisu mapowego" - przekazał stołeczny konserwator zabytków Michał Krasucki. "Ta baza stalla się podstawą do opracowania aplikacji" - dodał.

W przyszłości przy bramach cmentarnych zamontowane zostaną dotykowe panele informacyjne dla osób, które aplikacji nie zainstalowały. One również zostaną oparte na bazie danych po inwentaryzacji. W planach są też aplikacje dla innych warszawskich cmentarzy. "Wprowadzone będą tam, gdzie prowadzona jest inwentaryzacja czyli cmentarz prawosławny i ewangelicko-augsburski. Być może w przyszłości na cmentarzu żydowskim będziemy mogli uruchomić wyszukiwarkę" - zaznaczył stołeczny konserwator.

Miasto wspiera Archidiecezję Warszawską, która opiekuje się Starymi Powązkami. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat ratusz przeznaczył kwotę 7 milionów złotych na remont m.in. 270 nagrobków, bramy Św. Honoraty i 7 kaplic. W 2021 roku miasto przekazało kwotę 200 tysięcy złotych z których wyremontowano 14 nagrobków z XIX i XX wieku. Prace konserwatorskie prowadzone są też na innych zabytkowych metropoliach, m.in. cmentarzu ewangelicko-augsburskim, żydowskim, karaimskim czy prawosławnym.

Stare Powązki powstały pod koniec XVIII wieku, wtedy na jego terenie nie wyznaczono alejek ani kwater, a o miejscu pochówku decydowali krewni zmarłego. Historyczna numeracja utrudnia odnajdywanie poszczególnych grobów, nawet osobom, które regularnie odwiedzają nekropolię. Problem ten ma rozwiązać aplikacja.