Warszawa kupi 12 autobusów elektrycznych

Dzięki dofinansowaniu w wysokości 38,4 mln zł uzyskanym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa kupi 12 elektrycznych autobusów.

"W piątek zostanie podpisana umowa pomiędzy miastem a NFOŚiGW, która przewiduje, że fundusz przekaże Warszawie na zakup 12 autobusów elektrycznych dofinansowanie w łącznej wysokości 38,4 mln zł" - poinformował fundusz. "Inwestycja, której celem jest zmniejszenie wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie zbiorowym, polepszenie stanu powietrza w Warszawie i poprawa komfortu podróżowania stołeczną komunikacją miejską, zostanie zrealizowana ze środków programu Zielony Transport Publiczny" - dodał.

Kwota ta wystarczy na kupno 12 przegubowych elektryków i dzięki temu można będzie wycofać z ruchu tyle samo przegubowych autobusów spalinowych z silnikami Diesla. Do nowego autobusu zmieści się minimum 125 pasażerów, będą to pojazdy niskopodłogowe, m.in. z klimatyzacją, systemem informacji pasażerskiej, miejscem dla wózków, rampą i tzw. przyklękiem (obniżanie wysokości podłogi, by ułatwić pasażerom wsiadanie), blokadą alkoholową.

W kwietniu ratusz informował, że wstępny plan zakłada, że nowe elektryki obsłużą linię 136. Pojadą trasą: Ostroroga, Górczewska, al. Prymasa Tysiąclecia, Żwirki i Wigury, Wołoska, Rzymowskiego, Surowieckiego, Natolin. Kupione autobusy będą stacjonowały w zajezdniach Miejskich Zakładów Autobusowych, bo to właśnie MZA zajmą się ich eksploatacją.