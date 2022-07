Warszawa: MZA testują nowy autobus elektryczny

Do końca lipca po warszawskich ulicach będzie jeździł elektryczny autobus Solaris Urbino 18 Electric. Miejskie Zakłady Autobusowe chcą przetestować nowy model autobusu. Na początek pojawi się na linii 158.

We flocie miejskiego przewoźnika jeżdżą już elektryczne solarisy, ale ten model jest inny.

"Autobus posiada przede wszystkim silnik centralny, pantograf przesunięty na drugą oś, większą baterię - 200kWh oraz w pełni elektryczne ogrzewanie" - wyjaśniły Miejskie Zakłady Autobusowe.

W grudniu 2021 roku MZA miały w parku taborowym 1 385 autobusów, w tym 260 elektrycznych, 235 gazowych i cztery hybrydowe. Dziś największy warszawski operator autobusowy posiada 24 ładowarki pantografowe o dużej mocy na krańcach: Chomiczówka, Esperanto, Konwiktorska, Nowodwory, Spartańska, Szczęśliwice i Wilanów oraz w zajezdniach przy Ostrobramskiej, Stalowej, Włościańskiej i Woronicza.

Pozwalają one w ciągu 20 minut postoju naładować baterie do około połowy pojemności. MZA mają też 160 stanowisk ładowania wtyczkowego, które służą do wolnego ładowania podczas dłuższej przerwy w zajezdni.