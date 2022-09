Warszawa: na Woli oświetleniem toru rowerowego można sterować za pomocą aplikacji

Mieszkańcy Woli, korzystający z popularnego pumptracka w parku Księcia Janusza mogą włączać i wyłączać oświetlenie za pomocą aplikacji na smartfona. Dzięki temu z obiektu można korzystać o dowolnej porze, a także przy gorszych warunkach atmosferycznych.

Zapraszamy do Katowic na Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX. Targi pod patronatem WNP.PL odbędą się 4-6 października 2022 r. - w ich ramach zapraszamy na ciekawą konferencję Nowy Przemysł 4.0. Rejestracja trwa!

Pumptrack został zbudowany w parku Księcia Janusza w 2017 roku i od tego czasu cieszy się ciągle rosnącą popularnością. To zajmujący 500 metrów kwadratowych, specjalnie wyprofilowany tor przeznaczony głównie dla rowerzystów. Składa się on z zakrętów i muld, które zmuszają użytkownika do "pompowania", dzięki czemu może on pokonywać kolejne metry bez konieczności pedałowania.

"Cykliści to główna grupa użytkowników toru, ale coraz częściej spotkać można na nim rolkarzy, deskorolkarze czy młodzież na hulajnogach" - powiedział burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski. "Pumptrack znajduje się na uboczu i jest ogólnodostępny. Co więcej, właśnie zrealizowaliśmy projekt, dzięki któremu korzystanie z obiektu będzie możliwe również po zmroku" - dodał.

Dzięki środkom z budżetu obywatelskiego na terenie pumptracka zamontowano 6 latarni. Wyglądają jak brzozy, przez co idealnie wkomponowują się w parkowe otoczenie. Oprócz tego, każdy użytkownik może je samodzielnie włączać o dowolnej godzinie. "Potrzeba do tego tylko smartfona z zainstalowaną aplikacją" - powiedziała radna Urszula Kęcik-Staniszewska.

"To pierwsze takie rozwiązanie na Woli, które w praktyce umożliwia korzystanie z obiektu przez całą dobę. Będzie to szczególnie przydatne w okresie jesienno-zimowym, kiedy dni są krótsze, a dostępność toru jest przez to mocno ograniczona" - dodała radna.

Na nowych latarniach zamontowano energooszczędne lampy LED oraz specjalny sterownik, który pozwala na zdalną kontrolę za pomocą aplikacji w smartfonie. Wystarczy zbliżyć się do nich z uruchomionym bluetooth'em, włączyć darmową aplikację "ASTorlik", wybrać czas pracy oświetlenia od 30 do 120 minut i można cieszyć się bezpieczną jazdą po perfekcyjnie oświetlonym torze.

"Bardzo się cieszymy, że udało się zrealizować ten projekt. To przełoży się na wzrost popularności samego obiektu, a także na znaczne oszczędności, bo oświetlenie będzie pracowało tylko w tych godzinach, kiedy ktoś faktycznie będzie korzystał z toru" - zaznaczył Krzysztof Strzałkowski.

Aplikacja "ASTorlik" jest na ten moment dostępna na urządzenia mobilne z systemami Android. Można pobrać ją bezpłatnie w sklepie Google Play.