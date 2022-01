Warszawa: nowoczesny system dla niewidomych zainstalowano w ursuskich bibliotekach

W trosce o osoby niewidome i z dysfunkcją narządu wzroku Biblioteka Publiczna w dzielnicy Ursus zainstalowała przed swoimi placówkami nowoczesny system nawigacyjno-informacyjny – poinformował dzielnicowy ratusz.

Przy wszystkich filiach biblioteki w Ursusie zainstalowano specjalne znaczniki systemu TOTUPOINT, ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym. Aby z niego skorzystać, wystarczy pobrać na swój smartfon odpowiednią aplikację. Gdy jej użytkownik znajdzie się w pobliżu budynku biblioteki, aplikacja odczyta głosowy komunikat kierujący go do wejścia.

Jak poinformował urząd dzielnicy Ursus biblioteka jest pierwszą w Warszawie publiczną placówką, korzystającą z systemu TOTUPOINT, a drugą z warszawskich bibliotek po Bibliotece Uniwersyteckiej. Korzystanie z systemu jest bezpłatne i nie wymaga połączenia z internetem.

TOTUPOINT to system znaczników, którymi można oznaczyć przestrzeń, ułatwiając w ten sposób niewidomym samodzielne poruszanie się. Znaczniki to urządzenia elektroniczne w postaci niewielkich modułów i przeznaczone do rozmieszczania zarówno na zewnątrz, jak i w wewnątrz budynków. Mają niezależne źródło energii, dzięki czemu są gotowe do pracy przez nie krócej niż trzy lata. Wysoka szczelność i możliwość pracy w szerokim zakresie temperatury umożliwia umieszczenie znaczników w dowolnie wybranym miejscu.

System opiera się na znacznikach współdziałających z aplikacją zainstalowaną w tablecie lub smartfonie. Znaczniki wysyłają informację, która jest odczytywana głosowo przez urządzenie. Dodatkowo dla osób niewidomych opracowany został moduł przeznaczony do instalacji na uchwycie białej laski. Mechanizmy wibracyjne ułatwiają obsługę systemu osobom mającym problemy ze słuchem.