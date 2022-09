Warszawa: otwarcie bródnowskiego odcinka metra możliwe we wrześniu

Zakończyliśmy budowę bródnowskiego odcinka metra. Miejmy nadzieję, że pozwolenie na użytkowanie będziemy mieli w przeciągu najbliższych dni i że najdalej do końca miesiąca będziemy mogli otworzyć tutaj metro - powiedział w piątek podczas konferencji na stacji Zacisze, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

W piątek 2 września prezydent Warszawy pojechał z dziennikarzami nowym odcinkiem metra od stacji Bródno do stacji Zacisze.

"Zakończyliśmy budowę bródnowskiego odcinka metra. Miejmy nadzieję, że pozwolenie na użytkowanie będziemy mieli w przeciągu najbliższych dni i że najdalej do końca miesiąca będziemy mogli otworzyć tutaj metro" - powiedział po przejażdżce prezydent Warszawy. Zaznaczył, że w momencie, kiedy pojawia się gdzieś metro, to momentalnie zmienia życie mieszkańców. "Tylko 20 minut trzeba będzie poświęcić, żeby z Bródna dojechać do centrum. Zwiększa się także atrakcyjność wszystkich tych dzielnic, do których dociera metra" - podkreślił.

Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego Katarzyna Strzegowska zaznaczyła, że czeka na ostatnie dokumenty, czyli pozwolenie na użytkowanie. "Jesteśmy przekonani, że jeszcze we wrześniu pasażerowie będą mogli skorzystać z trzech wschodnich stacji metra" - podkreśliła. "Metro to najważniejszy element systemu transportowego Warszawy. Z bródnowskiego odcinka metra skorzystają też mieszkańcy Białołęki, a także podwarszawskie gminy po wschodniej stronie, a mianowicie Marki, Ząbki i Radzymin" - dodała.

"Wszyscy mieszkańcy, nie tylko Targówka czekali na ten moment. Ostatnie miesiące utrudnień przyjmowali z dużą dozą cierpliwości wiedząc, że efekt nie tylko poprawi komunikację z Targówka, Bródna, czy Zacisza, ale przede wszystkim zmieni jakość funkcjonowania w tej części miasta" - powiedziała radna Iwona Wujastyk, przewodnicząca komisji infrastruktury i inwestycji. "Jestem przekonana, że po tym, jak pierwsi pasażerowie nie tylko będą mogli z tej części Warszawy pojechać do centrum i dalej, to będzie też moment, w którym mieszkańcy lewobrzeżnej Warszawy częściej będą odwiedzać Bródno" - dodała.

Nowe stacje na bródnowskim odcinku prezentują się bardzo przestronnie i jasno. Charakterystyczną ich cechą są grafiki autorstwa Piotra Młodożeńca na ścianach zatorowych. Nawiązują one do otoczenia danej stacji. Każda ze stacji posiada swoją barwę przewodnią: dla stacji Kondratowicza to kolory - żółty, pomarańczowy, czerwony, dla stacji Bródno - fiolet i granat, a dla stacji Zacisze - zieleń.

Na nowych stacjach po raz pierwszy zastosowano system wspomagania słuchu. Zainstalowane zostały pętle indukcyjne, czyli urządzenia, które łączą się bezpośrednio z aparatami słuchowymi. Komunikaty nadawane na stacjach (w głośnikach) będą równolegle wzmacniane w aparatach. Dzięki temu osoby używające tego typu urządzeń nie będą narażone na szumy, zakłócenia i echa. To nie koniec ułatwień dla niepełnosprawnych. Na stacjach zamontowane są windy, na posadzkach wytyczono linie prowadzące, które ułatwiają poruszanie się osobom niewidomym lub słabowidzącym.

Nowością są ruchome chodniki - znane np. z lotnisk. Zainstalowano je w jednym z najdłuższych korytarzy podziemnej kolei - na stacji Kondratowicza, pod ulicą św. Wincentego.

24 sierpnia wykonawca - firma Gülermak - złożył zawiadomienie o zakończeniu budowy. Wszystkie trzy stacje - Zacisze, Kondratowicza i Bródno - uzyskały pozytywne opinie od sanepidu i straży pożarnej. Teraz w tunelach odbywają się przejazdy techniczne pociągów, dzięki którym maszyniści zapoznają się z trasą. Sprawdzane jest też działanie systemów. Z nowymi stanowiskami pracy oraz obiektami zaznajamiają się dyżurni stacji. Swoje prace na nowym odcinku linii M2 rozpoczęła komisja odbioru końcowego Metra Warszawskiego. Ostatnim akcentem będzie wydanie przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego pozwoleń na użytkowanie. Gdy tak się stanie, na Bródnie odbędzie się impreza, na którą miasto przeznaczy 250 tys. zł.

Na Bródnie powstały trzy nowe stacje: Zacisze - zlokalizowana pod ul. Figara przy skrzyżowaniu z ulicami Codzienną, Rolanda i Spójni (długa na 176 metrów); Kondratowicza - zlokalizowana pod ul. Kondratowicza między skrzyżowaniami z ul. Malborską i 20 Dywizji Piechoty a ul. Św. Wincentego (długa na 314 m) i Bródno - zlokalizowana w ul. Kondratowicza pomiędzy skrzyżowaniami ulic Bazyliańską/Rembielińską i Łabiszyńską (długa na 697,5 m - wraz z komorami rozjazdów i torów odstawczych). Długość odcinka wschodnio-północnego to 3,9 kilometra, a jego tuneli to blisko 5,8 km. Na szlaku powstały również trzy wentylatornie.

