Warszawa: pięć propozycji nazwy dla nowych tramwajów

Jury konkursu organizowanego przez Tramwaje Warszawskie wybrało pięć propozycji nazwy dla nowych stołecznych tramwajów. O tym, jak będzie nazywał się nowy hyundai, zdecydują warszawiacy. Właśnie rusza głosowanie, które potrwa do 7 grudnia.

Po warszawskich torach jeżdżą lub jeździły Akwaria, Swingi, Jazzy, Delfiny, Parówki, a nawet Berlinki. Każdy tramwaj w Warszawie ma swoją zwyczajową nazwę. "O nazwie nowych tramwajów hyundai zdecydują warszawiacy - właśnie rusza głosowanie" - poinformował stołeczny ratusz.

W połowie września stołeczne Tramwaje Warszawskie ogłosiły konkurs na nazwę dla składów. Wpłynęło ponad 2000 propozycji. Spośród nadesłanych, jury w składzie: prof. Grażyna Majkowska - Uniwersytet Warszawski, prof. Jerzy Bralczyk - Uniwersytet Warszawski, Łukasz Ostoja-Kasprzycki - PoWarszawsku, Katarzyna Strzegowska - Zarząd Transportu Miejskiego oraz Konrad Niklewicz - Tramwaje Warszawskie, wybrało pięć nazw. "Nazwy są zróżnicowane - odwołują się do tradycji warszawskiej, jest propozycja bardziej międzynarodowa z użyciem słowa łacińskiego. Jest też nazwa mająca związek z Fryderykiem Chopinem" - zaznaczył ratusz.

Pięć propozycji wybranych przez jury to: Avant, Dryndaj, Fryderyk, Warsolino i Syreniak. Teraz warszawiacy zadecydują, która jest najlepsza i najbardziej pasuje do nowych składów. Wystarczy zagłosować na jedną z nazw na specjalnej stronie https://tw.waw.pl/2021/11/30/wybierz-nazwe/. Głosować można przez tydzień, termin upływa we wtorek 7 grudnia.

Przetarg na 230 nowych tramwajów dla Warszawy wygrała koreańska firma Hyundai Rotem Company. To największa umowa na tramwaje podpisana dotychczas w Polsce i jedna z większych w Europie. Dostawy są podzielone na dwie części: w zamówieniu podstawowym Tramwaje Warszawskie kupią 123 tramwaje, a w ramach opcji będzie możliwy zakup kolejnych 90. Hyundai Rotem, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zbuduje je za 1 mld 825 mln zł netto.

Wszystkie pojazdy w ramach zamówienia podstawowego mają zostać dostarczone do stolicy do końca 2022 roku, a te budowane w ramach opcji - do końca 2023 roku. Zakup uzyskał częściowe dofinansowanie z funduszy UE w wysokości 285 mln zł. Pierwsze dwa tramwaje będą woziły pasażerów jesienią tego roku.

Po zrealizowaniu zamówienia na wszystkie 123 tramwaje do końca kwietnia 2023 r., stolica będzie dysponowała największą flotą tramwajów niskopodłogowych w Polsce. Ich liczba przekroczy 430, co będzie stanowić aż 70 proc. całego taboru tramwajowego.