Wartość firmy Apple przekroczyła 3 biliony dolarów

Kilka minut po rozpoczęciu notowań na amerykańskiej giełdzie NYSE za jedną akcję spółki informatycznej Apple akcjonariusze płacili 192,5 dolara. To oznacza, że jej łączna kapitalizacja przekroczyła 3 biliony dolarów.

Na otwarcie amerykańskiej Giełdy NYSE (New York Stock Exchange) notowania akcji spółki informatycznej Apple wzrosły o ponad 1,5 procent do poziomu 192,5 dolara za jeden walor. Oznacza to osiągnięcie symbolicznego rekordu jednostkowej kapitalizacji spółki na poziomie przekraczającym 3 biliony dolarów.

Już raz, w styczniu 2022 roku zdarzyło się osiągnąć ten pułap jednak w kolejnych miesiącach kurs akcji spadł niemal o połowę. Stało się tak za sprawą napięć politycznych i handlowych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami, problemami z zaopatrzeniem, szczególnie w półprzewodniki oraz z powodu zamknięcia w trakcie obostrzeń pandemicznych fabryki iPadów w Szanghaju.

Jednak od początku tego roku wycena akcji Apple wzrosła już o 45 procent za sprawą dużego sentymentu rynków finansowych do firm, które będą wykorzystywać na szeroką skalę sztuczną inteligencję. Według analityków branży informatycznej najbardziej na tych rozwiązaniach skorzysta "siedmiu wspaniałych": Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta i Tesla.

Pomimo rekordowej wyceny można się spodziewać dalszego, spokojnego wzrostu cen akcji. Ważne jest także zachowanie drobnych inwestorów podążających za pewnymi trendami giełdowymi. Jednostkowa cena około 200 dolarów za akcję Apple'a zachęca do zakupów.

To może tylko oznaczać wspinanie się na kolejne poziomy, w przyszłym roku powinna zostać osiągnięta bariera 3,5 biliona dolarów kapitalizacji, a w 2025 roku być może już 4 bilionów dolarów.