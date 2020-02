Wartość giełdowa Alphabetu spadła poniżej biliona dolarów

Wartość giełdowa Alphabetu, spółki matki Google'a spadła we wtorek poniżej biliona dolarów po tym, gdy ostatnie wyniki kwartalne spółki rozczarowały inwestorów wolniejszym niż spodziewany przez analityków wzrostem przychodów - podała agencja Reutera.

Holding Alphabet po raz pierwszy w historii przekroczył rynkową wartość 1 biliona USD w styczniu 2020 roku i był czwartą amerykańską firmą technologiczną, której udało się to osiągnąć. Pozostałe to Apple, Amazon i Microsoft.

Akcje Alhabetu spadły we wtorek o 4 proc. po informacji o przychodach za świąteczny kwartał 2019 roku, po raz pierwszy od pięciu lat słabszych niż oczekiwane.

Jak wcześniej pisał "Financial Times", większość inwestorów spodziewała się końcoworocznego spowolnienia po mocnym poprzednim kwartale. Prognozy analityków wskazywały na wzrost przychodu netto o 20,5 proc. do 38,4 mld USD. Tych nadziei nie spełnił wykazany przez firmę wzrost o 18 proc. do 37,6 mld dolarów.

Do słabszego wyniku miały się przyczynić krótszy okres zakupowy między amerykańskim Świętem Dziękczynienia a Bożym Narodzeniem, wahania kursów walut i wyraźnie słabszy rozwój pozareklamowej działalności koncernu (m.in. z usług chmurowych, sprzedaży sprzętu oraz ze sklepu z oprogramowaniem Google Play), które odpowiadają za ok. 20 proc. przychodów Alphabetu. W okresie październik-grudzień 2019 r. ich wzrost spowolnił do 22 proc. w porównaniu do wzrostu o 39 proc. w trzech poprzednich miesiacach.

Jak podał "FT", w odpowiedzi na naciski ze strony inwestorów Alphabet po raz pierwszy wyszczególnił w sprawozdaniu kwartalnym informacje o wynikach platformy YouTube oraz usług opartych na chmurze obliczeniowej.

Z raportu firmy wynika, że należąca do niej platforma wideo zyskuje na znaczeniu i odpowiada już za blisko 14 proc. całkowitych przychodów Google'a z reklam (wbrew spodziewaniom analityków na poziomie ok. 20 proc.). W całym ubiegłym roku reklamy na YouTubie były warte dla holdingu ponad 15 mld USD, co ma stanowić wzrost o 36 proc.

Alphabet po raz pierwszy ujawnił również wyniki działu chmury obliczeniowej. Przychody w tym obszarze w ostatnim kwartale 2019 r. wzrosły o 53 proc. do 2,6 mld dolarów.

Jak zauważył londyński dziennik, pomimo spowolnienia we wzroście przychodów, koncern z Mountain View nie miał problemów z przekroczeniem oczekiwań dotyczących zysków. W ostatnim kwartale 2019 r. wzrosły one o 20 proc. - pomimo wyższych o 53 proc., sięgających 2 mld USD strat z ambitnych projektów obciążonych wysokim ryzykiem.

W dużej mierze przyczyniło się do tego zmniejszenie rezerwy podatkowej Alphabetu o ponad miliard dolarów względem 2018 r. - podkreślił "FT".