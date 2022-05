Wartość polskiej biotechnologii wzrośnie o miliardy w ciągu kilku lat

Na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie notowanych jest 10 spółek z sektora biotechnologii medycznej o wartości rynkowej 3,7 mld zł. Na rynku NewConnect jest ich 12. Sektor ten z roku na rok dynamicznie się rozwija. Prognozuje się, że do 2027 roku polski rynek biotechnologii związanej ze zdrowiem i medycyną osiągnie wartość ponad 21,5 mld zł. Obecnie jest to 14,7 mld zł.

Rosnąca populacja pacjentów, coraz większa liczba badań, postęp w pracach nad nowymi lekami, a także kryzys, który nastąpił w związku z pandemią COVID-19, przyczyniają się do rozwoju branży biotechnologicznej w Polsce.

Sektor farmaceutyczny rósł średnio o 3 proc. szybciej niż rynek. W przypadku spółek biotechnologicznych w ciągu ostatnich 10 lat jest jeszcze lepiej. Przyspieszony rozwój gospodarczy na całym świecie oraz pandemia COVID-19 spowodowały wzrost popytu na innowacyjne leki.

Prognozuje się, że globalne wydatki na leki wzrosną z 1,3 bln dol. w 2020 roku do 1,6 bln dol. w 2024 roku. Do głównych czynników wpływających na wzrost należą większa dbałość o zdrowie i dostępność leków, pojawianie się nowych terapii czy starzenie się społeczeństwa.

Inwestycje w badania i rozwój

Wartość inwestycji w B+R (badania i rozwój) w Stanach Zjednoczonych wzrosła w 2021 roku o 44 proc. w porównaniu z 2016 rokiem. Rozwija się pipeline polskich firm z sektora biotechnologii medycznej, wzmacnia się know-how, powstają kolejne firmy, pojawiają się nowe pomysły na projekty, w tym w zakresie rozwoju nowych leków i metod diagnostycznych oraz technologii wspierających ich rozwój, jak sztuczna inteligencja czy uczenie maszynowe.

- Biotechnologia to jeden z kluczowych kierunków rozwoju branży life science, który każdego roku skokowo zwiększa swoją wartość. Część polskich projektów weszła już w fazę badań klinicznych, niektóre z nich mają wstępnie udowodnioną skuteczność i bezpieczeństwo w drugiej fazie. Jednak do przeprowadzenia trzeciej fazy badań klinicznych w większości przypadków konieczne jest pozyskanie międzynarodowego partnera - mówi Marta Winiarska, prezes Polskiego Związku Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed.

- Aby realnie wykorzystać szansę jaką daje sektor biotechnologii, niezbędne jest zrozumienie, z jakimi wyzwaniami i perspektywami mamy do czynienia - dodaje.

Jak zaznacza, projekty te mogą pozwolić na potężny skok inwestycyjny. Kluczowa jest jednak konsekwencja, wytrwałość oraz dywersyfikacja portfela inwestycyjnego zarówno pod względem branż, jak i obszarów.

- Spółki biotechnologii medycznej charakteryzują się określoną specyfiką i bez zrozumienia jej bardzo trudno osiągnąć inwestorom dobre wyniki inwestycyjne w tym sektorze. Cieszymy się, że coraz więcej firm z tej branży pojawia się na Giełdzie Papierów Wartościowych. Liczymy, że będzie ich jeszcze więcej. Obecna wartość firm z sektora biotechnologii notowanych na wszystkich rynkach Giełdy Papierów Wartościowych wynosi blisko 5 mld zł. Wierzymy, że warsztaty dotyczące inwestowania w spółki biotechnologii medycznej zwiększą wiedzę inwestorów w tym obszarze i pozwolą zrozumieć szanse i ryzyka inwestycyjne w tym sektorze, co w rezultacie zaowocuje rozwojem tej branży - ocenia Maciej Bombol, dyrektor Działu Rynku Pierwotnego Giełdy Papierów Wartościowych.

Proces rozwoju leków innowacyjnych jest bardzo złożony i czasochłonny. Może trwać 10-15 lat.

- Prawdopodobieństwo sukcesu uzależnione jest od obszaru terapeutycznego, natomiast wyższy potencjał sprzedażowy leków, np. z obszaru ośrodkowego układu nerwowego czy onkologii kompensuje relatywnie niższe prawdopodobieństwo sukcesu w tych projektach - wyjaśnia Beata Szparaga-Waśniewska z firmy Ipopema Securities.

- Wyceny spółek biotechnologicznych na giełdach bardzo spadły w ostatnim czasie. Doszło wręcz do sytuacji, w której wiele spółek wchodzących w skład indeksu NASDAQ Biotechnology jest wycenianych taniej niż gotówka, którą mają na bilansie. Sentyment do sektora może się poprawić w przypadku poprawy koniunktury na giełdzie lub gdy pojawią się duże transakcje przejęć z premią do kursu giełdowego, co byłoby sygnałem dla rynku, że jest już tanio - zaznacza.

Popyt na innowacyjne leki

- Czynniki te sprawiają, że sektor biotechnologiczny jest coraz bardziej atrakcyjny dla inwestorów, którzy zmniejszają ryzyko inwestycyjne poprzez dywersyfikację portfela. Niestety panuje błędne przekonanie, że małe firmy mają wysoki wskaźnik „śmiertelności”, jednak w tym sektorze miernik ten jest w rzeczywistości niższy niż w przypadku innych transakcji VC. Według raportów firm inwestycyjnych i analitycznych, liczba transakcji w sektorze biofarmaceutycznym, które generują straty, jest o 15 proc. niższa niż ogólne liczby dla całej branży VC, 20 proc. mniej zainwestowanych kwot jest narażonych na transakcje przynoszące straty - tłumaczy Zofia Szewczuk, dyrektor inwestycyjny w Polskim Funduszu Rozwoju.

- Sukces inwestycji w biotechnologię na wczesnych etapach może oznaczać ponad 40 proc. IRR w ciągu 15 lat, co pokrywa koszty wielu nieudanych inwestycji. Należy jednak pamiętać, że prawdopodobieństwo dotarcia do fazy komercjalizacji leku onkologicznego, który jest jednym z najbardziej ryzykownych, przed fazą I wynosi średnio ok. 5 proc. i wzrasta do ok. 8 proc. po udanej Fazie I. Dywersyfikacja na poziomie portfela zwiększa znacznie prawdopodobieństwo co najmniej jednego sukcesu - stwierdza.

- Na szczególnym znaczeniu w ostatnich latach zyskują leki biologiczne, terapie genowe i komórkowe, choć ciągle leki małocząsteczkowe stanowią większość przychodów producentów farmaceutycznych. Szacuje się, że w latach 2020–2026 nowe modalności, w tym przeciwciała nowej generacji, terapie komórkowe i genowe, terapie oparte na DNA i RNA, szczepionki bioinżynieryjne, leki modyfikowane genetycznie, będą stanowiły 17 proc. sprzedaży leków, 43 proc. będzie wygenerowane przez leki biologiczne, a 40 proc. leki konwencjonalne. Innowacyjne rozwiązania będą pojawiały się poza liderami rynku i klasami leków o ugruntowanej pozycji. W sektorze onkologicznym dominować będą nowi gracze - prognozuje Sylwia Jaśkiewicz, dyrektor zarządzająca w Wydziale Analiz i Rekomendacji Domu Maklerskiego BOŚ.

W 2021 roku amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła 50 nowych farmaceutyków, z czego aż 33 stanowiły leki małocząsteczkowe, a 17 - przeciwciała monoklonalne i inne leki o dużych cząsteczkach. Równolegle rozwijane są również tzw. terapie zaawansowane, np. genowe czy komórkowe.

- W Polsce w każdej z tych kategorii są obecnie realizowane badania przedkliniczne lub kliniczne. Z tego względu szczególnie ważne jest wsparcie dla tego sektora ze strony zarówno inwestorów prywatnych, jak i publicznych. Budujemy przyszłość polskiego biznesu i stwarzamy możliwość, aby dołączyć do elitarnego grona państw, w których opracowywane są nowe leki pozwalające odpowiedzieć na niezaspokojone potrzeby zdrowotne. Do sukcesu potrzebne jest jednak nie tylko odpowiednie know-how i wiedza naukowa, ale również stabilne finansowanie projektów. Ta ryzykowna inwestycja, przy odpowiedniej dywersyfikacji, może przynieść wielokrotne zyski - komentuje Marta Winiarska, prezes Polskiego Związku Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed.

- W czasach lampy naftowej niewielu wierzyło, że pomysł zamknięcia światła w szkle jest możliwy. Chociaż wtedy ta idea wydawała się szaleństwem, to jednak dzisiaj nie wyobrażamy sobie życia bez oświetlenia elektrycznego. Ważne, abyśmy wspierali współczesnych innowatorów. Tym bardziej, że mimo młodego wieku sektora biotechnologii medycznej, już teraz w Polsce mamy przykłady udanych inwestycji - podkreśla.