Dzisiaj wartość przestępczości cyfrowej ma siłę trzeciego PKB na świecie. Jesteśmy w fazie przedefiniowania, co to jest nakład na bezpieczeństwo - mówił Dariusz Piotrowski, dyrektor generalny polskiego oddziału Dell.

Podczas swojego wystąpienia zwrócił uwagę, że obecnie nie odnotowuje się "istotnego zwiększenia liczby (cyber)ataków" niż "rok temu, pół roku temu i teraz, tzn. w okresie kiedy rozpoczęła się wojna w Ukrainie". "Tylko z tego powodu nie ma tych ataków, że nie mają wyspecyfikowanego kierunku na nas" - podkreślił.

"Należy przejść do wielkości zagrożeń, z którymi funkcjonujemy na co dzień, wyrażanych w liczbach. (…). Parę lat temu zaczęliśmy liczyć to (ataki - PAP) w setkach milionów, później w miliardach. Później zaczęliśmy liczyć zagrożenia podając porównania do PKB innych krajów: wpierw małych, potem średnich… Dzisiaj ta przestępczość (cyfrowa - PAP) stanowi trzecie PKB na świecie" - powiedział Piotrowski.

Jak podkreślił, uświadomienie sobie skali tego zagrożenie "powinno nas obudzić". "Jesteśmy teraz w fazie przedefiniowania co to jest nakład na bezpieczeństwo. Kiedyś sprowadzało się to do +a kupmy sobie firewalla, kupmy system antywirusowy+ i tak klasyfikujemy w taką przegródkę zabezpieczenia" - wskazał.

Prelegenci panelu zostali zapytani o to, co stanowi "miękkie podbrzusze" systemów cyberbezpieczeństwa. "Jeżeli mamy do czynienia z trzecią gospodarką świata, to ona nie tylko odkłada te pieniądze (zdobyte w cyberprzestępczości - PAP), ale też się coraz lepiej przygotowuje żeby nas atakować. Obraz hakera, który ukradł nam trochę pieniędzy i pojechał na jakieś wyspy, już nie (jest aktualny - PAP)" - stwierdził dyrektor Della.

"To są całe przedsiębiorstwa, które działają w strukturalny sposób i zbierają wywiad o naszych firmach, znają ich struktury wewnętrzne i stosują również ataki psychologiczne" - wyjaśnił. "Jeszcze wiele lat temu nigdy byśmy nie przypuszczali, że struktury hakerskie będą tak (dobrze) znały nasze firmy. I myślę, że to jest takie miękkie podbrzusze - nie zdajemy sobie sprawy jak bardzo zaawansowane struktury tam działają" - podkreślił.

Piotrowski wskazał też na inne zagrożenie, czyli łańcuchy dostaw. Jak przypomniał, problemy z łańcuchami dostaw zaczęły się w pandemii, ale obecnie "uwidaczniają się" z powodu wojny w Ukrainie. "Dzisiaj widzimy, że ataki nie nas bezpośrednio, ale na dostawców naszego ekosystemu. Tu się zmieniło pole ataku" - zaznaczył.

"Dzisiaj trzeba patrzeć nawet na zakup ksero jako potencjalne zagrożenie - ksero, czy drukarka podłączona do sieci może być tym elementem (zagrożenia). Jeżeli ktoś wmontował w płytę drukarki coś złego, albo włamał się do TIRa i wtedy coś zmienił - to to są elementy naszego szerokiego bezpieczeństwa, o które musimy zadbać. I to jest potencjalne miękkie podbrzusze" - podsumował.

Dariusz Piotrowski od 2017 r. jest dyrektorem generalnym polskiego oddziału Dell, a wcześniej sprawował kierownicze funkcje w Microsoft. W czwartek brał udział w Impact22.