Wartość rynku dużego AGD w Polsce szybko rośnie

W 2021 roku wartość sprzedaży urządzeń dużego AGD w Polsce wzrosła o 19 proc. wobec poprzedniego roku, do blisko 10,8 mld zł - wynika z analiz firmy badawczej GfK. Najczęściej kupowano lodówki, pralki i kuchnie.

Rynek dużego AGD tworzy dziewięć grup produktów: pralki, suszarki bębnowe, okapy, płyty do zabudowy, kuchnie (w tych kuchnie wolnostojące i piekarniki), kuchenki mikrofalowe, zmywarki do naczyń, lodówki oraz zamrażarki.

Jak przekazała w informacji GfK, w 2021 r. wartość sprzedaży urządzeń dużego AGD w Polsce wzrosła o 19 proc. w porównaniu do 2020 r. i osiągnęła blisko 10,8 mld zł. Konsumenci najczęściej kupowali lodówki, pralki oraz kuchnie (kuchnie wolnostojące i piekarniki). Wzrosty w ubiegłym roku odnotował też rynek dóbr technologicznych i trwałego użytku. "Tym samym łączna sprzedaż dóbr trwałych osiągnęła blisko 50 mld zł, co oznacza wzrost o 14 proc. wobec 2020 r." - wskazano.

Według ekspertów galopująca inflacja sprawia, że Polacy zamiast oszczędzać są skłonni do zwiększenia wydatków, między innymi na sprzęt dużego AGD - co potwierdziło też badanie Corona Mood zrealizowane przez GfK w listopadzie ubiegłego roku. "73 proc. Polaków deklarowało wówczas zwiększenie wydatków na dobra trwałe, w tym na artykuły gospodarstwa domowego. Rok wcześniej taki zamiar miało 29 proc. konsumentów" - stwierdzono.

W sprzedaży dużego sprzętu AGD dominują: lodówki, pralki i kuchnie (wolnostojące i piekarniki), zaś najszybciej rosnącą kategorią są suszarki bębnowe. "W 2021 r. ich sprzedaż w Polsce wzrosła o ponad 40 proc. w porównaniu do 2020 r." - przekazał cytowany w środowej informacji GfK Artur Noga-Bogomilski, head of market intelligence/Proxy. Oznacza to, że w minionym roku Polacy wydali na nie o 276 mln zł więcej - dodał.