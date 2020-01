Warunkowa zgoda na plany przejęcia konkurenta przez Vectrę

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał warunkową zgodę na przejęcie przez Vectrę, spółki akcyjnej z siedzibą w Gdyni, spółki Multimedia Polska (Multimedia). Obie działają na rynku telewizji kablowej oraz dostępu do internetu.

Jak UOKiK badał rynek?

O przejmującym

W ciągu siedmiu miesięcy od uprawomocnienia się decyzji Vectra musi poinformować klientów, że w czasie kolejnych dziewięciu miesięcy mogą bezpłatnie rozwiązać umowę dostępu do płatnej telewizji i/lub szerokopasmowego stacjonarnego dostępu do internetu. Dotyczyć to będzie umów z Vectrą i jej spółkami zależnymi, w tym z Multimediami.Powiadomienie może zostać wysłane listem poleconym lub mejlem. Ponadto ta informacja będzie przekazywana wraz z rachunkami i fakturami oraz za pośrednictwem dekoderów.UOKiK przyjął, że płatna telewizja stanowi odrębny rynek produktowy niż naziemna telewizja cyfrowa. W praktyce oznacza to, że Vectra i Multimedia rywalizują o klientów z innymi telewizjami kablowymi oraz satelitarnymi. Potencjalni abonenci płatnej telewizji w małym stopniu są zainteresowani usługami telewizji naziemnej.W przypadku internetu, podobnie jak wcześniej, urząd rozróżnił rynki stacjonarnego i mobilnego dostępu do sieci. Wynika to m.in. z prędkości, jakości i stałości łącza oraz preferencji konsumentów, którzy nie chcą zastępować jednej usługi drugą.Natomiast w ujęciu geograficznym – rynkiem właściwym, na którym operatorzy telewizji kablowej i szerokopasmowego dostępu do internetu prowadzą działalność i konkurują z innymi dostawcami usług płatnej telewizji i dostępu do stacjonarnego internetu jest obszar miasta. Wynika to m.in. z ograniczeń związanych z zasięgiem ich sieci, a tym samym rywalizacji o klienta na konkretnym terenie.Spółka akcyjna Vectra z siedzibą w Gdyni to drugi co do wielkości operator kablowy w Polsce.Według danych Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, w 2019 r. oferował usługi w 439 miastach i miał ponad milion abonentów, czyli 22,3 proc. całego rynku kablowego.Patrz też: Największa sieć kablowa w Polsce zapłaci prawie 33 mln zł kary