Wasko z większymi przychodami i mniejszym zyskiem. Dywidenda pod znakiem zapytania

Z opublikowanego komunikatu giełdowego wynika, że spółka Wasko w 2022 r. miała przychody na poziomie ok. 555 mln zł, wobec 502 mln zł rok wcześniej. To oznacza wzrost o 10 proc. W tym czasie zysk netto spadł do 7,5 mln zł z 16 mln zł w 2021 r.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Przychody na poziomie skonsolidowanym spółki informatycznej Wasko w 2022 r. wyniosły około 555 mln zł, podczas gdy rok wcześniej to było nieco ponad 502 mln zł. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej spadł do 7,5 mln zł z 16 mln zł w 2021 r.

Spółka zajmuje się projektowaniem i wytwarzaniem oprogramowania oraz realizacją kompleksowych usług w zakresie wdrażania, utrzymanie i eksploatacji systemów informatycznych.

Klientami są obecnie głównie średnie i duże przedsiębiorstwa, przede wszystkim z sektora paliwowo-energetycznego, telekomunikacyjnego, finansowego, ochrony zdrowia, a także administracji rządowej i samorządowej.

Spółka z zysku za 2021 wypłaciła akcjonariuszom 0,1 złotego dywidendy na jedną akcję. Wydaje się, że w obecnej rzeczywistości i przy tym poziomie zysku netto za miniony rok wypłata dywidendy nie będzie możliwa.

Wasko notowane jest na GPW w Warszawie od stycznia 2007 roku.