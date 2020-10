Waymo rozszerza dostępność swoich zrobotyzowanych taksówek w Arizonie

Waymo wznawia w poszerzonym zakresie przejazdy swoimi autonomicznymi pojazdami w Phoenix w amerykańskim stanie Arizona. W nadchodzących tygodniach dostęp do zrobotyzowanych taksówek firmy w regionie ma zostać otwarty dla wszystkich, którzy pobiorą aplikację spółki.

Szef Waymo John Krafcik zapowiedział, że w najbliższych tygodniach firma zamierza umożliwić korzystanie ze zrobotyzowanych minivanów Chrysler Pacifica na obszarze ok. 230 km kw. wokół miasta Phoenix wszystkim zainteresowanym, którzy pobiorą dedykowaną aplikację.

Specjalnie zmodyfikowane samochody wyprodukowane przez FCA będą poruszały się w pełni autonomicznie. Poza nielicznymi wyjątkami pasażerowie będą podróżowali sami - bez towarzystwa przedstawicieli Waymo na pokładzie. Mimo to będą zobowiązani do ciągłego zakrywania twarzy. Pojazdy mają być monitorowane zdalnie i regularnie czyszczone we współpracy z firmą AutoNation. Ponadto FCA wyposażyło je w funkcję umożliwiającą pełną wymianę powietrza w samochodzie po każdym przejeździe - przekazał Krafcik.

Na razie usługa Waymo dostępna jest tylko na obszarze ok. 130 km kw. w mieście Phoenix i wyłącznie dla dotychczasowych członków programu Waymo One. Od wiosny br. usługa spółki córki Alphabetu była w ogóle niedostępna ze względu na wybuch pandemii COVID-19. Nawet wcześniej Waymo realizowało jedynie 1000-2000 kursów tygodniowo, z czego tylko od 5 proc. do 10 proc. bez ludzkiej obsługi na pokładzie i tylko dla wąskiej, wyselekcjonowanej grupy użytkowników.

W ocenie agencji Reutera ogłoszenie siostrzanej spółki Google'a sygnalizują powrót Waymo do prac nad komercjalizacją wieloletnich inwestycji w technologię jazdy autonomicznej, stawiając firmę na czele wyścigu z innymi przedsiębiorstwami aktywnymi w tym segmencie, takimi jak Cruise (General Motors), Zoox (Amazon) czy Uber Technologies. Na razie nie wiadomo jednak, kiedy usługa mogłaby zostać udostępniona poza stolicą Arizony. Krafcik przekazał jedynie, że zarządzana przez niego firma "byłaby zachwycona, gdyby mogła sprowadzić Waymo One do rodzimej Kalifornii" - najludniejszego stanu USA.

Reuters przypomina, że kontrolowany przez GM Cruise prowadzi w kalifornijskim San Francisco próbne przejazdy własnych autonomicznych samochodów. Usługa ta nie jest jednak dotychczas dostępna dla osób spoza firmy.