Waymo zebrało ponad 2,25 mld USD na technologie autonomiczne

Należąca do holdingu Alphabet firma Waymo zebrała ponad 2,25 mld USD w rundzie inwestycyjnej. Zajmująca się technologią autonomicznej jazdy spółka po raz pierwszy zyskała zewnętrzne środki - podała we wtorek agencja Bloomberga.

Największym inwestorem okazała się firma private equity Silver Lake Management. Środki zapewnili też producent części motoryzacyjnych Magna International, sprzedawca AutoNation, firma inwestycyjna Mubadala Investment i przedsiębiorstwo Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB).

Bloomberg ocenił, że finansowanie z zewnątrz pozwoli Alphabetowi zmniejszyć koszty tworzenia technologii autonomicznej jazdy przed jej komercyjnym wprowadzeniem.

Szef Waymo John Krafcik wskazał, że suma jest "początkowa", sugerując, iż wartość umowy może się zwiększyć. Kolejne rundy finansowania mają zaś stać się "schematem" w przyszłych działaniach spółki. Krafcik mówił też o możliwym wydzieleniu i uniezależnieniu Waymo od Alphabetu w dalszej perspektywie czasowej.

Obecnie Waymo należy do oddziału "Other Bets" (ang. "pozostałe zakłady") Alphabetu. Dział ten wygenerował miliardy dolarów strat w ostatnich latach, a wchodzące w jego skład spółki także organizują zewnętrzne rundy inwestycyjne. Na początku 2019 r. inna spółka z "Other Bets" - zajmująca się biotechnologią spółka Verily - zebrała fundusze od Silver Lake i innych firm.

W związku z pierwszą inwestycją z zewnątrz Waymo ma powołać pierwsze zewnętrzne ciało nadzorcze - zarząd operacyjny. W jego skład wejdą m.in. przedstawiciel władz Silver Lake Egon Durban oraz reprezentant CPPIB Ryan Selwood.

Krafcik wskazał, że Waymo chciałoby rozszerzyć flotę samojezdnych aut na inne kraje niż USA. Jako jedną z możliwości wymienił region Bliskiego Wschodu, ale nie podał dalszych szczegółów. Tajemnicą pozostała też całkowita wycena spółki po rundzie inwestycyjnej.

Firma ma połączyć swoje oddziały dostaw lokalnych i długodystansowych w jeden, o nazwie Waymo Via. Bloomberg przypomniał, że autonomicznymi przewozami osób zajmuje się podjednostka Waymo One, obecnie testująca swe usługi na terenie miasta Phoenix.