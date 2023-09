Ważna premiera już na chwilę. Oczekiwania rosną

Już we wtorek, 26 września, nastąpi oficjalna premiera "Widma Wolności", płatnego dodatku do gry "Cyberpunk 2077". Akcje producenta gry - CD Projektu - w poniedziałek rosną najmocniej w całym indeksie WIG20, skupiającym największe spółki warszawskiej giełdy.

Przed największym polskim producentem gier chwila prawdy - już we wtorek (26 września) spółka wypuści płatny dodatek do "Cyberpunka". Podczas poniedziałkowej sesji, w mocno spadkowym otoczeniu, akcje CD Projektu generują drugie najwyższe obroty na rynku i drożeją najmocniej w indeksie WIG20 (tylko trzy spółki wychodzą na plus), o około 2 procent. Mimo, że wahania kursu w ostatnich dniach przed premierą nie wybiły się z konsolidacji (146 - 160 zł) duże obroty i zmienność w ramach kanału pokazują spore napięcie wśród inwestorów.

W poniedziałek (25 września), w godzinach popołudniowych w mediach społecznościowych ukazał się zwiastun dodatku "Widmo Wolności":

W opinii analityków "Widmo Wolności" będzie na tyle dużym dodatkiem, że może wygenerować większą sprzedaż niż zakłada rynek, bo oferuje wiele godzin rozgrywki. Aby tak się stało, CD Projekt musi jednak zaoferować produkt w pełni dopracowany - pierwsze oficjalne recenzje graczy i liczba oczekujących na pobranie gry zdaje się rozwiewać wątpliwości dotyczące jakości dodatku. Więcej o przewidywaniach analityków w poniższym tekście:

CD Projekt jest wyceniany obecnie na około 15 mld zł. Największymi akcjonariuszami CD Projektu są Marcin Iwiński (12,9 proc.) oraz Michał Kiciński (10,4 proc.). Prezes - Adam Kiciński posiada 4 procent akcji.