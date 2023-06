Ważne pytania o sztuczną inteligencję. „To jest moment żeby się nad tym zastanowić” (video)

W 2021 roku Komisja Europejska uruchomiła nowy program ramowy Horyzont Europa, aby rozwijać badania naukowe i innowacje. Krajowy Punkt Kontaktowy w NCBR podpowiada polskim innowatorom jak najlepiej wykorzystać tę szansę i pozyskać grant z programu. Jednym z tematów które Horyzont Europa bierze na celownik jest sztuczna inteligencja, o czym opowiada Ola Ihnatowicz, ekspertka KPK.

Horyzont Europa zastąpił program Horyzont 2020. Potrwa do 2027 roku a jego całkowity budżet wynosi aż 95,5 mld euro. Program ma zapewniać cenne wsparcie najlepszym naukowcom i innowatorom, stymulując tym samym przemiany systemowe konieczne do tego, by Europa stała się ekologiczna, zdrowa i odporna na problemy. Program podlega ewolucji, dostosowując się do bieżących wyzwań naukowych, społecznych i technologicznych.

- Bazuje to wszystko na przełomach naukowych. Potrzebna jest więc ta otwartość na współpracę, gotowość do wyjścia w świat bo tu nie skupiamy się tylko na kraju, ale właśnie na wejściu na rynek europejski. - mówi Ola Ihnatowicz z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - Na pewno konkurencja na rynku europejskim jest dużo większa niż w Polsce, ale Polacy mają innowacje z którymi warto podbijać świat – dodaje.

Beneficjentami programu Horyzont Europa mogą być zarówno instytucje naukowe, uniwersytety, przedsiębiorstwa, sektor publiczny, jak i organizacje pozarządowe. Finansowanie projektów odbywa się na zasadzie konkursowej, gdzie oceniane są jakość projektu, innowacyjność, potencjał wpływu na rozwój i skuteczność w osiąganiu wyników.

Pomoc NCBR przy projektach z Horyzontu Europa zaczyna się na pomyśle, a kończy na realizacji

Program Horyzont Europa oferuje nie tylko finansowanie projektów badawczych, ale także umożliwia nawiązywanie partnerstw, wymianę wiedzy i doświadczeń, budowanie sieci współpracy międzynarodowej oraz dostęp do najnowszych osiągnięć naukowych i technologicznych w Europie. Polskich naukowców i przedsiębiorców wspiera w tych obszarach Krajowy Punkt Kontaktowy w NCBR.

- Zachęcamy do przyjścia do nas, podzielenia się swoimi pomysłami i dowiedzenia się, czy Horyzont Europa jest dla nich, czy znajdą się pieniądze na realizację pomysłów. Jeśli zainteresowani wiedzą już gdzie chcą aplikować, jesteśmy w stanie pomóc znaleźć partnera do współpracy, a dalej także skonsultować wniosek o wsparcie - mówi Ola Ihnatowicz.

AI – „Czy leci z nami pilot?”

W centrum zainteresowania "Horyzontu Europa" znalazła się m.in. sztuczna inteligencja, a także prace dotyczące regulacji i etyki w używaniu AI. - To temat niezwykle ważny z wielu powodów - podkreśla ekspertka.

Wśród zagrożeń związanych ze stosowaniem AI wymienia się takie jak bezpieczeństwo i odpowiedzialność. SI ma ogromny potencjał, ale może również rodzić poważne zagrożenia. Sztuczna inteligencja może mieć wpływ na prawa człowieka, takie jak wolność słowa, prywatność czy transparentność i odpowiedzialność. SI często działa na zasadzie algorytmów, które są trudne do zrozumienia dla większości ludzi. Na szczęście, jak podkreśla Ihnatowicz, Komisja Europejska przychodzi w tych kwestiach z pomocą w Horyzoncie Europa.

- Sztuczna inteligencja przejmuje szybko coraz więcej działań, bo uczy się, poznaje, więc za chwilę będzie robić dużo więcej niż jesteśmy świadomi. Do rozważenia jest więc kwestia etyki, tego co możemy powierzyć AI, praw autorskich co do tego co sztuczna inteligencja odkryje. Dlatego musimy zapewnić sobie miejsce „pilota” w tym obszarze. W ramach Horyzontu Europa są też projekty, są wyzwania konkursowe, które zwracają uwagę na te kwestie etyczne, na budowanie pewnych ram regulacyjnych. To jest ten moment, żeby się nad nimi zastanowić - mówi Ihnatowicz, zaznaczając jednocześnie, że sama technologia daje ogromne możliwości, a Polska ma duży potencjał w obszarze rozwoju deeptechowych innowacji w AI.