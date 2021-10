Wdrażanie chmury obliczeniowej ogranicza strach. Jest na to sposób

Aż 65 proc. przedstawicieli wyższej kadry zarządzającej z działów IT jako największą przeszkodę w czerpaniu pełnych korzyści z chmury wskazało ryzyka związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzanych informacji oraz zgodności sposobu i zakresu tego przetwarzania z prawem - zwraca uwagę firma doradcza Accenture. Te same zagadnienia są również największą barierą dla wdrożenia chmury w organizacjach.

Potrzebna jest strategia

Problem niedoboru kadr można rozwiązać częściowo za pomocą automatyzacji i procesów samoregeneracji, które zmniejszają liczbę czynności wykonywanych ręcznie. Powinny jednak temu towarzyszyć inwestycje w szkolenie już zatrudnionych pracowników. Kluczowe jest odpowiednie nastawienie osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informatyczne i mentoring w organizacji.Czytaj również: Małe i średnie firmy na chmurze zyskują szczególnie dużo Spośród zbadanych przez Accenture firm 30 proc. liderów technologicznych przeszkoliło trzy czwarte pracowników, kiedy pojawiło się zapotrzebowanie na nowe umiejętności. Jednocześnie wśród organizacji mniej zaawansowanych technologicznie zrobiło to tylko 9 proc.Kolejnym wyzwaniem dla firm w drodze do bezpiecznego wdrożenia rozwiązań chmurowych jest brak kompleksowego podejścia w strategiach przejściowych, co najczęściej jest związane z niewystarczającymi inwestycjami. Accenture zwraca uwagę, że jedynie 40 proc. firm twierdzi, że osiąga pełną wartość oczekiwaną z inwestycji w chmurę. Według 65 proc. przedstawicieli wyższej kadry zarządzającej z działów IT przeszkodę w czerpaniu pełnych korzyści z chmury stanowi ryzyko związane z bezpieczeństwem i zapewnieniem zgodności z wymaganiami regulacyjnymi.Zabezpieczenie chmury różni się zasadniczo od ochrony środowisk lokalnych. O bezpieczeństwo hybrydowych, wielochmurowych środowisk obliczeniowych musi zadbać zarówno sama organizacja, jak i dostawcy usług chmurowych. Ich funkcją jest zabezpieczenie infrastruktury i aktualizacja natywnych funkcji bezpieczeństwa dla firm korzystających z rozwiązania Platform-as-a-Service. Z kolei zadaniem organizacji jest opracowanie strategii i sposobów monitorowania wykorzystywanych przez nią środowisk chmurowych od różnych dostawców, tak aby spełniały one wymagania regulatora i możliwe było wyłapanie wszystkich nieprawidłowości.- Podobnie jak infrastruktura on-premise chmura wymaga dedykowanych narzędzi i kompetencji w obszarze cyberbezpieczeństwa. Powinna być traktowana jak pozostałe elementy cyklu życia i rozwoju oprogramowania, a zmiany muszą być wprowadzane w taki sam sposób jak w każdej aplikacji – poprzez sprawdzanie i usuwanie kodu. Jeśli nie uda się nam wprowadzić efektywnej zmiany w podejściu do bezpieczeństwa, niedostateczna harmonizacja działań, słabe zarządzanie, ręczne procesy, narzędzia starszej generacji oraz braki w kompetencjach sprawią, że kadra kierownicza zacznie postrzegać kwestie bezpieczeństwa jako hamulec dla rozwoju firmy - ostrzega Olga Budziszewska, menedżer ds. bezpieczeństwa chmury w Accenture.Bez formalnej strategii i centralnego zarządzania zmianami, firmy mogą zmagać się z nadmiarem pracy i powielaniem rozwiązań kontrolnych, słabą komunikacją, wyższymi kosztami i wydłużeniem czasu osiągnięcia wartości. Brak strategii skutkuje również reaktywnym podejściem do bezpieczeństwa.Nie wystarczy samo wysyłanie alertów o incydentach sygnalizujących luki w zabezpieczeniach. Architektura referencyjna bezpieczeństwa powinna zawierać narzędzia kontroli prewencyjnej w celu zablokowania przypadkowych lub złośliwych incydentów bezpieczeństwa jeszcze przed ich wystąpieniem.Accenture zaznacza, że o bezpieczeństwo warto zadbać od samego początku, aby uniknąć dodatkowych kosztów związanych z koniecznością naprawiania błędów. Firma podkreśla, że bezpieczeństwo w chmurze powinno być integralną częścią strategii bezpieczeństwa całej organizacji.