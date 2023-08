We Francji coraz więcej parkingów instaluje fotowoltaiczne systemy zacieniające dla produkcji zielonej energii

Coraz więcej parkingów we Francji, zarówno publicznych, jak i prywatnych, wyposażanych jest w fotowoltaiczne systemy zacieniające – informuje w piątek dziennik „Le Monde”. Rozwiązanie to za kilka lat i tak byłoby obowiązkowe. Rząd w Paryżu chce w ten sposób zwiększyć moce produkcyjne energii słonecznej.

Według nowego prawa, które weszło w życie z początkiem lipca, wszystkie obiekty posiadające parkingi o powierzchni ponad 1,5 tys. metrów kw. będą musiały w ciągu pięciu lat wprowadzić systemy zacienienia dla połowy miejsc; w przypadku parkingów o powierzchni 10 tys. metrów kw. przewidziano na to tylko trzy lata.

Pomimo kilkuletniego zapasu hipermarkety, centra handlowe, lotniska i duże szpitale już instalują systemy zacieniające. Pozyskaną energię mogą wykorzystać dla własnych potrzeb lub sprzedawać publicznym bądź prywatnym operatorom energii elektrycznej.

"W czasie, gdy ceny energii gwałtownie wzrosły od czasu wybuchu wojny na Ukrainie, wiele obiektów stosuje te zaciemnienia jako sposób na uzyskanie energii elektrycznej po niższych kosztach" - zauważa "Le Monde".

Zgodnie z nadziejami rządu, program ma zwiększyć moc produkcyjną energii słonecznej z obecnych 16 do 27 GW do 2028 r. W regionie paryskim do 2026 roku ma zostać zadaszonych 7,5 tys. parkingów, a ich częściowe zacienienie systemami fotowoltaicznymi ma zaspokoić 4 proc. potrzeb energetycznych tego obszaru - wynika z danych Instytutu Regionu Paryskiego - przytoczonych przez "Le Monde".

Jak przypomina dziennik, prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosił w zeszłym roku zamiar 10-krotnego zwiększenia produkcji energii słonecznej we Francji do 2050 roku.