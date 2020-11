Web Summit w tym roku tylko online

Największa w Europie konferencja technologiczna Web Summit w tym roku, z powodu pandemii, odbędzie się wyłącznie online. Organizatorzy zapowiadają, że za rok wydarzenie wróci w formie hybrydowej: stacjonarnie, z niektórymi wydarzeniami przeniesionymi do sieci.

Tegoroczny Web Summit rozpocznie się w środę 2 grudnia i potrwa do piątku 4 grudnia. Z powodu pandemii COVID-19 udział w konferencji tym razem możliwy będzie wyłącznie online. Ale już za rok - jak zapowiadają organizatorzy - wydarzenie powinno wrócić stacjonarnie i odbyć się, jak co roku, w Lizbonie.

"Miejsce mamy zarezerwowane. Myślę, że za rok w listopadzie spotkamy się na Web Summit osobiście i już nie mogę się tego doczekać" - powiedział agencji Reutera Paddy Cosgrave, założyciel konferencji.

W wirtualnej konferencji będzie mogło wziąć udział 100 tys. uczestników i setki mówców, w tym szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen czy Eric Yuan założyciel komunikatora Zoom. Wydarzenie odbędzie się na specjalnej platformie należącej do Web Summit.

Jak zapowiedzieli organizatorzy, w 2021 roku Web Summit powinien powrócić w formie hybrydowej, częściowo stacjonarnie, a częściowo online. W konferencji w Lizbonie udział będzie mogło wziąć ok. 70 tys. uczestników, a kolejne 80 tys. będzie mogło dołączyć do niej online. Cosgrave zdradził również, że jeden z koncernów gotowy jest zapłacić 6,5 mln euro za możliwość zaprezentowania się na platformie Web Summit, nie chciał jednak ujawnić nazwy firmy.

Web Summit po raz pierwszy odbył się w 2009 r. w Dublinie. W 2016 r. konferencja przeniosła się do Lizbony, gdzie co roku przyciąga ok. 70 tys. uczestników oraz przedstawicieli największych światowych firm technologicznych, polityków, akademików oraz start-upy.

Paddy Cosgrave zapowiedział na Twitterze, że w 2022 r. planuje zorganizować Południowoamerykański Web Summit, wydarzenie miałoby się odbyć w Brazylii w Rio de Janeiro, albo w Porto Alegre.