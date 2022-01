WeChat, czyli jak działa chińskie RODO

Chińska aplikacja giganta internetowego Tencent obiecuje użytkownikom łatwo dostępną informację o danych zebranych za pośrednictwem programu. Jest to konsekwencja wprowadzonego w zeszłym roku prawa powszechnie porównywanego do RODO. Nakłada ono na wszystkie firmy działające w Chinach podobne obowiązki jak dyrektywa UE na podmioty obecne we wspólnocie.

Popularna chińska aplikacja WeChat będzie oferowała łatwy dostęp do informacji o danych, które zebrała na temat użytkowników.

Znajdująca się obecnie w ostatniej fazie testowej najnowsza wersja programu w zakładce „Ustawienia” pokazuje także, do jakich osób z listy kontaktów miała dostęp oraz zgromadzone dane lokalizacyjne. Użytkownik uzyska też dostęp do listy danych, którymi podzielił się z innymi.

Obecnie nie jest jasne, czy za pomocą tej funkcjonalności można będzie również trwale usunąć zgromadzone przez firmę dane.