Według Janusza Cieszyńskiego e-usługi powinny być oferowane temu, kto chce, a nie każdemu z przymusu

E-usługi powinny być oferowane temu, kto chce, a nie każdemu z przymusu – mówił w czwartek pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński. Zaznaczył, że cyfryzacja przez zmuszanie może doprowadzić do odwrócenia sytuacji, a jak wskazał, "dzisiaj Polacy cyfryzację kochają".

Pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński w trakcie odbywającego się w Poznaniu kongresu Impact'21 mówił m.in. o systemie e-Doręczenia, czyli osobistej "skrzynki" obywatela, do której w formie elektronicznej kierowana byłaby korespondencja urzędowa ze skutkiem równoważnym z listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Cieszyński pytany, jak w praktyce funkcjonuje obecnie system e-Doręczeń, wskazał, że "skrzynka już jest, listonosz już jest, tylko jeszcze nie ma nadawców".

"Nadawcy pojawią się w połowie przyszłego roku. Co więcej, warto nadmienić, że tych skrzynek nie zakładamy każdemu, tylko zakładamy tym, którzy chcą. Dlatego, że jeżeli się już raz taką skrzynkę założy, to wtedy domyślnie ta korespondencja będzie dostarczana na tę skrzynkę elektroniczną" - mówił.

Podkreślił, że w jego opinii "e-usługi, tak jak wszystkie inne produkty, powinny być oferowane temu, kto chce, a nie każdemu z musu. Dlatego, że taka cyfryzacja przez zmuszanie na pewno doprowadzi do tego, że obrócimy sytuację - bo dzisiaj moim zdaniem Polacy cyfryzację kochają, a jak zaczniemy ich do czegoś zmuszać, to wyjdą na ulicę i przestaną ją lubić".

Cieszyński tłumaczył, że założenie skrzynki w systemie e-Doręczeń nie jest procesem skomplikowanym. Jak mówił, "wystarczy wejść na portal rządowy gov.pl i tam w specjalnej zakładce, w paru krokach, taka skrzynkę założyć".

"Natomiast ja nie ukrywam, że e-Doręczenia to jest świetny przykład takiej usługi, którą świetnie, że już wprowadziliśmy, natomiast to jest wersja - tak jak przez wiele, wiele lat gmail (usługa poczty elektronicznej Google - PAP) był w wersji beta to, to co teraz mamy, to myślę, że to jest wersja pre-alfa. Widać na pierwszy rzut oka, że jest wiele rzeczy, które chcielibyśmy tam zmienić, żeby to lepiej działało" - powiedział.

Ocenił, że usługa e-Doręczeń "jest takim można powiedzieć typowym projektem IT w administracji, czyli napisaliśmy ustawę, a teraz będziemy ją przekładać na tę rzeczywistość cyfrową. I często się okazuje, że w momencie, w którym to robimy, to jednak te przepisy, stosowanie ich nie jest takie bardzo proste. Jak np. wdrażaliśmy elektroniczne recepty, to w międzyczasie, w ciągu tych dwóch lat, były cztery ustawy o e-zdrowiu, które te pewne małe +dokrętki+, zmiany i modyfikacje wprowadzały właśnie po to, żeby ten proces był wygodny i żeby była realna korzyść z tego ucyfrowienia".

"Także jesteśmy na początkowym etapie, na razie, ale zachęcam każdego do założenia skrzynki, a potem napisania do nas, co jeszcze można poprawić" - wskazał.

Cieszyński zaznaczył, że kolejne instytucje publiczne - nadawcy - będą włączane w połowie przyszłego roku. Początkowo - jak mówił - administracja centralna, pewne instytucje z szeroko rozumianej administracji rządowej, później kolejne.