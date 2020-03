Węgierskie sankcje na Google wbrew prawu UE

System sankcji wiążący się z węgierskim podatkiem od reklamy jest nieproporcjonalny i niezgodny z prawem Unii Europejskiej - orzekł we wtorek TSUE. Chodzi o ponad 3 mln euro kary nałożone na Google przez węgierski urząd podatkowy za niezapłacony podatek od reklamy.

Zgodnie z węgierskim prawem, wszystkie firmy, które świadczą usługi reklamowe na Węgrzech, ale mają siedzibę w innym państwie członkowskim mają obowiązek zgłosić się do urzędu podatkowego na Węgrzech, aby ten mógł objąć ich węgierskim podatkiem od reklamy.

W wydanym we wtorek orzeczeniu TSUE przyznał, że Węgry mają prawo wymagać od zagranicznych firm świadczących w kraju usługi reklamowe obowiązku dokonania zgłoszenia podatkowego.

Natomiast nie mają prawa nakładać na zagraniczne firmy tak gigantycznych sankcji.

Firma, która ma siedzibę na Węgrzech jest zwolniona z tego obowiązku, ponieważ podlega procedurze rejestracji na terytorium kraju i w pełni podlega tamtejszemu systemowi opodatkowania, także jeśli chodzi o daninę z tytułu reklamy.

Tymczasem Google Ireland, który w 2016 r. rozpoczął działalność na rynku węgierskim, nie zgłosił się w celu opodatkowania. Dlatego węgierskie władze postanowiły nałożyć na koncern karę, na podstawie systemu sankcji wiążącego się z podatkiem od reklamy. Najpierw na Google'a nałożono grzywnę dziesięciu mln forintów węgierskich, czyli ok. 31 tys. euro. Następnie, w odstępie kilku dni, dodatkowe grzywny o łącznej wysokości 3,1 mln euro. To maksymalna możliwa wysokość kary.

Google zaskarżył tę decyzję do sądu administracyjnego i pracy w Budapeszcie. Ten zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu.

Trybunał podkreślił, że nie może być tak, że na przedsiębiorców, którzy nie wywiązali się z obowiązku zgłoszenia, zostaje nałożony w ciągu kilku dni szereg grzywien, których łączna kwota może wynieść kilka milionów euro, a węgierski urząd podatkowy nie przyznaje firmom czasu niezbędnego do wywiązania się z obowiązków, nie daje im możliwości obrony ani nie bada jak duże jest naruszenie. Kary nakładane za to samo przewinienie na firmy krajowe lub zarejestrowane na Węgrzech są znacznie niższe, a w przypadku dalszego niewywiązywania się z takiego obowiązku nie ulegają podwyższeniu w takim samym stopniu lub w tak bezwzględnie krótkim terminie.

TSUE przypomniał też, że zasada swobodnego świadczenia usług zakazuje jakichkolwiek przepisów krajowych, sprawiających, że świadczenie usług pomiędzy państwami członkowskimi jest trudniejsze niż świadczenie usług w obrębie tylko jednego państwa członkowskiego. Zasada ta wymaga zatem zniesienia wszelkich ograniczeń w swobodnym świadczeniu usług wynikających z tego, że firma ma siedzibę w innym państwie niż państwo, gdzie świadczy usługi.

Według Trybunału, chociaż sankcje w dziedzinie podatków należą do kompetencji państw członkowskich, to nie mogą one ograniczać swobodnego świadczenia usług. Tymczasem w rozpatrywanej sytuacji, Google jako firma nieposiadająca rezydencji podatkowej na Węgrzech, został potraktowany inaczej niż firmy mające siedzibę w tym kraju, i obłożony wyższymi karami. TSUE uznał, że to odmienne traktowanie jest nieproporcjonalne, a zatem nieuzasadnione i stanowi ograniczenie w swobodnym świadczeniu usług, co jest zakazane w prawie UE.