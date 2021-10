Węgry: urząd zapowiada program wspierania wymiany komórek na nowocześniejsze

Program wspierania wymiany telefonów komórkowych na nowocześniejsze zapowiedziała w czwartek na Węgrzech prezes Narodowego Urzędu ds. Mediów i Komunikacji (NMHH) Monika Karas na konferencji prasowej w Budapeszcie.

Karas powiedziała, że każdy, kto wymieni swój stary telefon komórkowy 3G na nowszy - 4G lub 5G, otrzyma od lutego 2022 r. 20 tys. forintów brutto (254 zł). Przygotowano na ten cel 5 mld ft (63 mln zł). Program, realizowany wspólnie z Ministerstwem Innowacji i Technologii, będzie finansowany z budżetu NMHH.

Według władz węgierskich z programu będzie mogło skorzystać około 500 tys. posiadaczy telefonów używających sieci 3G.

Karas podkreśliła, że usługi dostępne dzięki smartfonom stają się coraz bardziej niezbędne i NMHH uważa za swoje posłannictwo umożliwienie dostępu do dóbr cyfrowych jak najszerszej grupie użytkowników bez względu na wykształcenie, wiek czy miejsce zamieszkania.

Podsekretarz stanu w resorcie innowacji Karoly Balazs Solymar podkreślił, że 30 proc. użytkowników wciąż nie korzysta z szerokopasmowego internetu. Jego zdaniem nowy program przyczyni się do wzrostu liczby użytkowników internetu oraz jakości sieci internetowej.

Solymar zaznaczył, że inwestowanie w gospodarkę cyfrową jest konieczne, by zachować konkurencyjność gospodarczą. Dodał, że według unijnego rankingu indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego DESI Węgry są silne w sferze infrastruktury i rozwoju sieci, ale w innych sferach - takich jak korzystanie z usług internetowych, kupowanie przez internet czy bankowość elektroniczna - mają jeszcze dużo do zrobienia, by znaleźć się w europejskiej czołówce.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska