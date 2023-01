WhatsApp będzie kontynuował proces przeciw producentowi oprogramowania Pegasus

Sąd Najwyższy USA odrzucił w poniedziałek wniosek o oddalenie pozwu złożony przez izraelską firmę NSO Group, której program szpiegowski Pegasus był używany przez służby niektórych państw do inwigilacji, m.in. dziennikarzy i opozycjonistów.

Firma WhatsApp, która oskarżyła NSO Group o instalowanie oprogramowania szpiegowskiego Pegasus w jej aplikacji, może więc kontynuować postępowanie sądowe rozpoczęte w 2019 roku i zawieszone ze względu na apelację izraelskiej spółki.

NSO Group wniosła o oddalenie pozwu przez sąd apelacyjny w San Francisco, argumentując, że jest prywatnym podmiotem działającym jako wykonawca na rzecz obcych państw, a zatem powinna uzyskać w USA immunitet przysługujący zagranicznym politykom.

Administracja prezydenta USA Joe Bidena zaapelowała do sędziów o odrzucenie apelacji NSO, ponieważ Departament Stanu nigdy wcześniej nie uznał prywatnego podmiotu za "agenta obcego państwa", któremu przysługuje immunitet.

Agencja Reutera przypomina, że oprogramowanie Pegasus zostało między innymi wykorzystane przez rząd Arabii Saudyjskiej do inwigilacji otoczenia saudyjskiego dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego, który został później zamordowany przez saudyjskich agentów w konsulacie królestwa w Stambule.

1,4 tys. kont użytkowników WhatsAppa zostało zainfekowanych przez Pegasusa

Według dokumentacji sądowej około 1,4 tys. kont użytkowników WhatsAppa zostało zainfekowanych przez Pegasusa, a ich telefony zostały następnie wykorzystane jako narzędzia inwigilacji.

W listopadzie 2021 roku rząd USA wpisał na swoją "czarną listę" firmę NSO Group, ponieważ w jego ocenie przedsiębiorstwo stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego USA. Ministerstwo handlu USA wyjaśniło, że Pegasus był wykorzystywany do stosowania represji, w związku z tym firma została dodana do listy podmiotów z ograniczonym dostępem do amerykańskich komponentów i technologii.

Jesienią ubiegłego roku Firma Apple dodała tryb, który ma "radykalnie" zwiększyć zabezpieczenie urządzeń przed szpiegowaniem za pomocą programów takich jak Pegasus. Usługa ma być dostępna dla osób szczególnie narażonych na tego typu inwigilację.

Przy pomocy Pegasusa można nie tylko podsłuchiwać rozmowy z zainfekowanego smartfona, ale też uzyskać dostęp do przechowywanych w nim innych danych, np. e-maili, zdjęć czy nagrań wideo, oraz do kamer i mikrofonów.

WhatsApp ukarany za naruszenia unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

Sam WhatsApp został przez Irlandzką Komisję ds. Ochrony Danych (IDPC) ukarany we wrześniu 2021 roku za naruszenia unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) rekordową grzywną wysokości 225 mln euro.

IDPC nadzoruje koncern Meta, który jest właścicielem WhatsApp, oraz jego podmioty w UE, ponieważ w Irlandii ten technologiczny gigant posiada swoją europejską siedzibę.