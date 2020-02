WhatsApp Pay od Facebooka zacznie działać w ciągu kilku miesięcy

Facebook w ciągu 6 miesięcy chce uruchomić usługę WhatsApp Pay w Indiach oraz kilku innych krajach zaliczanych do rynków rozwijających się, w tym - na Filipinach, w Indonezji i w Brazylii - podał w poniedziałek serwis Tech Radar.

System obsługi płatności WhatsApp Pay wbudowany w popularny komunikator był już testowany w Indiach w 2018 roku na grupie miliona użytkowników. Wówczas testy nie zakończyły się jednak szerszym udostępnieniem usługi ze względu na problemy związane z uzyskaniem wymaganych prawnie licencji na jej działanie.

Licencje, które obowiązujące w Indiach prawo każe uzyskiwać firmom chcącym oferować płatności cyfrowe, zobowiązują usługodawców m.in. do przechowywania wszystkich danych użytkowników na serwerach zlokalizowanych w kraju. Tech Radar przypomina, że WhatsApp jeszcze tego warunku nie spełnia, w związku z czym oficjalny start usługi WhatsApp Pay w Indiach może się opóźnić.

Usługa ma oferować użytkownikom przesyłanie i otrzymywanie pieniędzy "tak szybko i łatwo, jak przy wysyłaniu zdjęć". Korzystający z WhatsApp Pay będą mogli skorzystać z interfejsu płatności wchodząc do menu załączników w komunikatorze, gdzie następnie wpiszą wybraną kwotę przelewu i potwierdza go poprzez kod PIN. Pieniądze z konta natychmiast zostaną przesłane do odbiorcy.

Tech Radar pisze, iż Facebook chce również silniejszej integracji interfejsu płatności z innym swoim komunikatorem - popularną aplikacją Messenger. Razem oba programy mają stworzyć dla swoich użytkowników zunifikowaną platformę pozwalającą na szybką realizację płatności cyfrowych.