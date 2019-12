Wheels udostępnia kaski do swoich elektrycznych rowerów współdzielonych

Firma Wheels zmieniła projekt swoich elektrycznych rowerów współdzielonych, dodając do konstrukcji ochronne kaski z jednorazową wkładką biodegradowalną. Ma to zachęcić klientów do zwiększania swojego bezpieczeństwa podczas przejazdów - podał serwis The Verge.

Gdy rower nie jest wypożyczony, kask automatycznie blokuje się w specjalnej obejmie. Jest dostępny nieodpłatnie dla wszystkich klientów aplikacji Wheels. Firma zapewniła, że maszyna "rozpoznaje, gdy kask jest używany" i zaoferowała 20 proc. zniżki za pierwszy przejazd, jeśli klient wykorzysta sprzęt ochronny.

Projektanci pomyśleli też o kwestiach higieny, dodając w kasku jednorazowe, odklejane wkładki, które są też biodegradowalne.

Wheels zapewnia przejazdy rowerami elektrycznymi na terenie USA: w Los Angeles, San Diego, Miami, Dallas, Austin, Scottsdale oraz Cleveland. Firma rozpoczęła też świadczenie usług w Sztokholmie.

Założony zaledwie w tym roku start-up, pomysł braci Jonathana i Joshuy Vinerów, zebrał dotychczas blisko 400 mln dolarów na rozwój świadczonych usług mobilności.

Verge przypomniał, że problem bezpieczeństwa osób wypożyczających rowery czy hulajnogi na minuty jest jednym z najtrudniejszym do rozwiązania dla tego rynku. Klienci robią to bowiem najczęściej pod wpływem impulsu, a kaski nie są zapewniane przez firmy świadczące usługi - mimo, że w regulaminie usługi wiele z nich wymaga korzystania z tego sprzętu ochronnego.

Według ostatniego badania departamentów Zdrowia i Transportu miasta Austin ze 190 osób poszkodowanych w wypadkach z udziałem hulajnóg elektrycznych zaledwie jedna z nich miała założony kask. Badacze dodali, że w okresie trzech miesięcy na 100 tys. przejazdów odniosło obrażenia średnio 20 osób.

Firma hulajnóg elektrycznych Bird w ramach kampanii podnoszącej tematy bezpieczeństwa oferowała użytkownikom darmowe przejazdy, jeśli wstawili do mediów społecznościowych swoje zdjęcia w kasku.

Debata odnośnie kasków rozgorzała w USA na nowo, po tym jak amerykańska Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu zarekomendowała wprowadzenie prawnego wymogu noszenia ich we wszystkich stanach USA. Choć kask może zredukować ryzyko wystąpienia urazów mózgu w razie wystąpienia wypadku, badania wskazują też, że nakaz jego noszenia obniża liczbę cyklistów - wskazał Verge.

Serwis dodał też, że według wielu ekspertów najskuteczniejszymi metodami zapobiegania urazom wśród osób na rowerach i hulajnogach jest budowa infrastruktury ochronnej, wprowadzanie ograniczeń prędkości samochodów i wspieranie inicjatyw poprawiających bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.