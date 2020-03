WHO i firmy technologiczne organizują hackathon wymierzony w pandemię

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i koncerny technologiczne, m.in. Facebook i Microsoft, organizują hackathon #BuildforCOVID19. Uczestnicy będą pracować nad rozwiązaniami, które ułatwią społeczniościom radzenie sobie z wyzwaniami związanymi z pandemią koronawirusa.

Organizatorzy mają nadzieję, że inicjatywa zachęci deweloperów do opracowania szeregu skutecznych rozwiązań m.in. w zakresie tematyki zdrowia, biznesu, edukacji, rozrywki czy ochrony grup ryzyka.

Zgłoszenia do udziału w #BuildforCOVID19 przyjmowane są do czwartku. Deweloperzy będą mieli czas na pracę do poniedziałku, bo wtedy też wygasa termin składania projektów. Lista najlepszych przedstawiona zostanie 3 kwietnia.

"Biorąc pod uwagę izolację, jakiej większość z nas teraz doświadcza, chcemy stworzyć przestrzeń cyfrową, gdzie programiści będą się mogli wymienić pomysłami, eksperymentować i wspólnie budować rozwiązania systemowe, które pomogą nam uporać się z kryzysem związanym z epidemią" - napisano w opisie wydarzenia.

Za wydarzeniem stoi WHO oraz koncerny technologiczne, takie jak: Facebook, Microsoft, Twitter, WeChat, TikTok, Pinterest, Slack i Giphy. Współorganizujące wydarzenie spółki zapewniły, że "udostępnią swoje zasoby, żeby wpierać uczestników przez cały okres trwania hackthonu".

"Nowe funkcjonalności Facebooka dotyczące na przykład reakcji na kryzysy czy akcji oddawania krwi powstały właśnie podczas hackathonów, a teraz korzystają w nich miliony użytkowników na całym świecie. Dlatego liczę na to, że także podczas tego wydarzenia narodzi się wiele użytecznych pomysłów i prototypów oprogramowania" - napisał we wpisie promującym hackathon szef Facebooka Mark Zuckerberg.