WHO pracuje nad aplikacją informacyjną o koronawirusie

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) pracuje nad własną aplikacją informacyjną o koronawirusie. Jak donosi serwis Mashable, istnieje możliwość, że program będzie wyposażony w funkcjonalność monitorowania kontaktów społecznych.

Aplikacja WHO ma informować użytkowników na temat objawów choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS CoV-2. Według doniesień agencji Reutera, program ma trafić do rąk użytkowników jeszcze w tym miesiącu. Aplikacja ponadto będzie oferowała możliwość zintegrowania jej z programami wdrażanymi w poszczególnych krajach np. do monitorowania kontaktów społecznych.

Moduł służący do obsługi tej funkcjonalności to jedna z opcji aplikacji, którą WHO ma rozważać - podaje serwis Mashable. Jego działanie miałoby opierać się - tak jak w wielu krajach - na technologii Bluetooth pozwalającej na wymianę sygnałów radiowych przez telefony znajdujące się w niewielkiej odległości.

Mashable przypomina, że stosowanie tego typu rozwiązania dało bardzo dobre rezultaty w walce z epidemią w Korei Południowej, jednakże w innych regionach - jak np. w amerykańskim stanie Dakota Północna - nie przyniosło oczekiwanych wyników i okazało się niewydajne.

Aplikacja WHO ma pytać użytkowników o obserwowane objawy choroby i pozwalać im samodzielnie ocenić, czy są one zgodne z tymi przypisywanymi COVID-19. Twórcy programu podkreślają jednak, że użytkowanie go nie zastępuje testów na obecność koronawirusa a może jedynie wspomagać proces walki z zagrożeniem. Aplikacja ma oferować użytkownikom również - w zależności od kraju zamieszkania - informacje o tym, jak skontaktować się z odpowiednimi służbami sanitarnymi np. celem przeprowadzenia testu na obecność patogenu.

Własne rozwiązania technologiczne do walki z koronawirusem wdrożyły już Indie, Australia i Wielka Brytania. Trwają także prace firm Apple i Google nad wspólną technologią, która ma pomóc rządom w budowie aplikacji do monitorowania kontaktów społecznych w zgodzie z zasadami ochrony danych osobowych i prywatności. Rozwiązanie to ma zostać oddane do użytku jeszcze w tym miesiącu.