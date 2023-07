Wiadomo, czym mógł być tajemniczy obiekt znaleziony na plaży w Australii

Cylindryczny obiekt wielkości małego samochodu został znaleziony w niedzielę plaży miasteczka Green Head na zachodzie Australii. Możliwe, że jest fragmentem indyjskiej rakiety - poinformowała we wtorek agencja AP.

- To była spokojna noc. Dzieci kopały wokół tego (znaleziska) zamki z piasku - powiedział ABC, Garth Griffiths, Australijczyk mieszkający niedaleko plaży. Tej samej nocy, policja otoczyła kordonem znaleziony przedmiot i ostrzegła, że cylinder, jak go określono, może być potencjalnie niebezpieczny.

Pojawiły się nawet domysły, że obiekt nie pochodzi z Ziemi, jednak podejrzenia o jego nadnaturalnym pochodzeniu w poniedziałek rozwiała Australijska Agencja Kosmiczna (AAK). "Obiekt może pochodzić z zagranicznej rakiety nośnej" - napisała na Twitterze AAK. "Jesteśmy prawie pewni, opierając się na kształcie i rozmiarze, że jest to silnik (...) indyjskiej rakiety" - powiedziała ABC Andrea Boyd, inżynier z Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Inną hipotezę postawiła dr Alice Gorman z australijskiego Uniwersytetu Flinders. Jej zdaniem wyłowiony w Green Heads przedmiot to fragment zbiornika paliwa rakiety, która została wystrzelona w kosmos ponad dekadę temu. Obiekt jest bardzo podobny do indyjskiej wieloczłonowej rakiety nośnej (PSLV), którą wystrzelono w 2010 roku - powiedziała portalowi news.com.au. Od wznoszących się rakiet oddzielają się w pewnym momencie zbiorniki paliwa i zwykle spadają do oceanu - dodała.

Policja będzie pilnować obiektu, dopóki nie zostanie on zabrany z plaży, a następnie zutylizowany.