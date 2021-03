Wiadomo, kiedy może się odbyć nowa aukcja na 5G

Odpowiedzialny za cyfryzację minister w KPRM Marek Zagórski ocenia, że nowa aukcja na 5G mogłaby być rozpisana w połowie roku, natomiast rząd mógłby jeszcze w marcu przyjąć projekt ustawy o cyberbezpieczeństwie.

Marek Zagórski poinformował, że projekt ustawy o cyberbezpieczeństwie w przyszłym tygodniu powinien już trafić na Komitet Stały Rady Ministrów.

Według niego, już po przyjęciu przez rząd, kiedy kształt projektu będzie "z grubsza" znany, Prezes UKE powinien zacząć konsultacje publiczne przed aukcją na 5G.

Zagórski przypomniał, że konieczna jest daleko posunięta spójność między ustawą, a warunkami aukcji.

Jak zaznaczył, wstępnie uzgodniono z Exatelem, PFR i czterema zainteresowanymi telekomami, powołanie operatora hurtowego w paśmie 700 MHz, by optymalnie je zagospodarować dla technologii 5G.

Zagórski, pytany o to, czy w Polsce uda się zbudować sieć 5G bez chińskich producentów sprzętu i oprogramowania, ocenił, że na pewno można to zrobić w oparciu o technologie, chociażby producentów europejskich.

Jego zdaniem, pojawiające się zarzuty, że ustawowe wykluczenie z 5G jednego, chińskiego dostawcy, spowoduje znacznie wyższe koszty budowy "to jakieś działanie marketingowe". "Nawet jak jednego, czy drugiego dostawcę trzeba będzie wykluczyć z powodów bezpieczeństwa, to opowieści, że spowoduje to wielkie straty, można włożyć między bajki" - stwierdził minister.

Prezes Exatela Nikodem Bończa-Tomaszewski przypomniał, że technologia 5G pozwala na współdzielenie infrastruktury między operatorów, stąd projekt wspólnej sieci hurtowej 700 MHz na cały kraj. Jego zdaniem, takie rozwiązanie obniży CAPEX i OPEX poszczególnych operatorów o połowę.

Uczestnicy debaty zgodnie oceniali, że przy okazji budowy 5G należy w końcu pokryć cały kraj zasięgiem sieci komórkowej i dostępem do szerokopasmowego internetu.

Jak podkreślał prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik podkreślał, że Polska na tle Europy nie jest opóźniona we wdrażaniu 5G, więc nie ma wielkiego pośpiechu, niepokoi jednak, ze dyskusja nad ustawą o cyberbezpieczeństwie zaczyna być jałowa.

Z kolei Adam Kmieć z Network Samsung Polska wskazywał, że pierwszy innowator zazwyczaj zgarnia najwięcej, dlatego jeżeli Polska będzie zwlekać, to może będzie miała najlepszą technologię, ale jednocześnie będzie odbiorcą rozwiązań spoza Europy.

Wiceprezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Agnieszka Sygitowicz przypomniała, że Strefa prowadzi test 5G na ograniczonym obszarze, a prawdopodobnie pod koniec roku będą pierwsze efekty wdrożeń rozwiązań z wykorzystaniem możliwości 5G w fabrykach.

W ocenie prezesa Ericssona Polska Martina Mellora, właśnie polski przemysł powinien szczególnie skorzystać na 5G. Jak wskazywał, technoogia ta będzie podstawą do digitalizacji przemysłu, co dla Polski z jej rozbudowanym sektorem przemysłowym jest szczególnie ważne. "5G to będzie coś, na czym Polska powinna szczególnie skorzystać" - oceniał.

Również dyrektor generalny IBM Polska Jarosław Szymczuk, oceniał, że to szansa na bardzo duże przyspieszenie, a parametry 5G powinny uzupełniać chmura, sztuczna inteligentna oraz otwarty charakter systemu.

Prezes IS-Wireless Sławomir Pietrzyk zauważył z kolei, że filozofia sieci 5G jest inna, dlatego też należy stosować inne modele myślowe, zmienić myślenie blokujące inicjatywy oddolne. Otwarty charakter tego ekosystemu to już nie obśmiewana wizja, tylko przedmiot poważnych deklaracji czołowych operatorów - dodał.

Zagórski powiedział, że w ramach KPO rząd planuje 1,4 mld euro na budowę sieci szerokopasmowych, w tym 5G. "5G traktujemy i jako nową technologię, ale i jako nowy mechanizm transferu danych, narzędzie dla rozwoju gospodarki" - zaznaczył minister.