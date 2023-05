Wiceminister cyfryzacji o ew. głosowaniu przez internet: mniejsza anonimowość niż przy głosowaniu osobistym

Wszystko co się robi przez internet nigdy do końca nie będzie anonimowe - powiedział w piątek w Studiu PAP wiceszef cyfryzacji Paweł Lewandowski odnosząc się do możliwości głosowania przez internet. Podkreślił, że większą anonimowość zapewnia osobiste oddanie głosu.

Lewandowski w piątek w Studiu PAP pytany o to, czy powstający Centralny Rejestr Wyborców (CRW) może być krokiem do umożliwienia w przyszłości głosowania w wyborach przez internet odpowiedział, że "wszystko co się robi przez internet i przez tego typu usługi, nigdy do końca nie będzie anonimowe". "Jeżeli my chcemy zawsze mówić o tym, że głosowanie jest anonimowe, to jednak w mojej ocenie najbardziej zapewnia to głosowanie osobiste, za pomocą karty do głosowania, którą się odbiera i wrzuca do urny" - ocenił.

Wiceminister cyfryzacji zaznaczył, że z głosowaniem prowadzonym przez internet wiąże się "mnóstwo ryzyk", to m.in. kwestia priorytetyzacji pewnych grup społecznych, czy problem z brakiem dostępności internetu.

Na uwagę, że można by przeprowadzić jednocześnie głosowanie tradycyjne i internetowe, Lewandowski odpowiedział, że "teoretycznie, technicznie byłoby to możliwe". Dodał, że jest to kwestia "bardzo polityczna", a samego aktu wyborczego nie można sprowadzić jedynie do kwestii technicznej.

"To też jest pewien rodzaj, powiem tutaj jako politolog, rytuału. W mojej ocenie sam fakt pójścia, zaznaczenia, do komisji wyborczej, to też ma takie swoje sacrum. I ja powiem szczerze, nie jestem fanem, w ważnych sprawach naprawdę ważnych dla kraju prowadzenia głosowania przez internet" - powiedział.

Na początku maja br. minister cyfryzacji Janusz Cieszyński poinformował na Twitterze o tym, że wszystkie gminy przekazały dane o obwodach głosowania i okręgach wyborczych, co było niezbędne do terminowego zakończenia pierwszego etapu powstawania Centralnego Rejestru Wyborców. Kolejne etapy zakładają m.in. dodanie do CRW danych z rejestru PESEL i Państwowej Komisji Wyborczej.

CRW ma zastąpić ok. 2,5 tys. gminnych baz danych, co jak zapowiadał Cieszyński, ma m.in. zwolnić gminy z odpowiedzialności za przeprowadzenie wyborów i ułatwić wyborcom zmianę miejsca głosowania, złożenie online wniosku o dopisanie do rejestru wyborców czy pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania w dowolnej gminie.

Uruchomienie CRW planowane jest na 1 sierpnia br.