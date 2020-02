Wiceminister sprawiedliwości Japonii leci do Libanu ws. Ghosna

Wiceminister sprawiedliwości Japonii Hiroyuki Yoshiie udaje się do Libanu, by przekonać tamtejsze władze, że zbiegły b. prezes Nissana Carlos Ghosn, oskarżony o przestępstwa finansowe, powinien odpowiadać przed japońskim sądem - podał serwis Automotive News.

Hiroyuki Yoshiie ma w poniedziałek rozmawiać z ministrem sprawiedliwości Libanu Albertem Serhanem. Wcześniej japońska minister sprawiedliwości Masako Mori zapowiadała, że "nigdy nie podda się" w działaniach mających na celu ściągnięcie Ghosna do Japonii, aby tam stanął przed sądem. Liban nie ma umowy o ekstradycji z Japonią.

Ghosn 30 grudnia 2019 roku przybył do Libanu; twierdząc, że uciekł przed "niesprawiedliwością i prześladowaniami politycznymi". Nie jest jasne, w jaki sposób udało mu się opuścić Tokio, gdzie czekał na proces.

B. szef Nissana zaprzecza stawianym mu zarzutom i twierdzi, że uciekł do domu dzieciństwa w Libanie, aby oczyścić swoje imię.

W wydanym w piątek oświadczeniu japoński koncern motoryzacyjny wyraził nadzieję, że "Ghosn wróci do Japonii, aby wszystkie fakty mogły zostać właściwie wyjasnione w ramach japońskiego systemu sprawiedliwości".

Nissan, drugi co do wielkości japoński producent samochodów na poczatku lutego złożył pozew przeciwko Ghosnowi, domagając się odszkodowania w wysokości 10 mld jenów (91 mln USD). We wniosku złożonym w sądzie w Jokohamie podkreślono, że firma chce odzyskać "znaczną część strat", jakie poniosła w wyniku jego działalności.

Nissan przeprowadził wewnętrzne śledztwo, która miało wykryć, kto oprócz Ghosna dopuścił się nieprawidłowości w firmie.

Według koncernu Ghosn stworzył wokół siebie "kult jednostki"; zdaniem firmy były prezes wykorzystał co najmniej 3,9 mln euro ze spółki joint venture Nissan-Renault na cele osobiste, w tym przyjęcie we francuskim Wersalu, wycieczkę do Rio de Janeiro i prezenty ze sklepu Cartier w Paryżu.

Ghosn również występuje z zarzutami przeciwko Nissanowi. Uważa, że został bezprawnie zwolniony z mającej siedzibę w Niderlandach spółki joint venture Nissan-Mitsubishi BV, co miało narazić go nas straty rzędu 16,4 mln dolarów. Prawnicy Ghosna skrytykowali stanowisko koncernu jako "pełne uprzedzeń, niespójne i zależne oraz stworzone jedynie w celu oskarżenia Carlosa Ghosna".

Urodzony w Brazylii Ghosn, który ma również obywatelstwo libańskie i francuskie, w czwartek na swoim koncie na Twitterze zwrócił się z prośbą o podpisanie petycji ws. uwolnienie swojego współpracownika z Nissana Grega Kelly'ego, aresztowanego w tym samym czasie - podał Automotive News.