Wiceprezes NFOŚiGW: dodatkowe 200 mln zł w programie dopłat "Mój elektryk"

NFOŚiGW w ramach programu "Mój elektryk" przeznaczy dodatkowe 200 mln zł na dopłaty dla firm, samorządów, stowarzyszeń i innych podmiotów, które nie są osobami fizycznymi - powiedział wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski podczas Kongresu Nowej Mobilności 2021. Łącznie na program trafi 700 mln zł.

Jak przypomniał wiceprezes Lorkowski, program "Mój elektryk" składa się z trzech komponentów. Pierwszy, który dotyczy osób fizycznych, ruszył 12 lipca i jest warty 100 mln zł. Drugi, o wiele istotniejszy pod względem wartości, to program dopłat do leasingu samochodów elektrycznych o wartości 400 mln zł.

"We wrześniu Fundusz podpisał z Bankiem Ochrony Środowiska umowę, na podstawie której bank będzie wydawać decyzje o przyznaniu dopłat do leasingu. Bank już ogłosił nabór dla firm leasingowych, które chcą swoim klientom świadczyć usługę leasingu z dopłatą NFOŚiGW" - podał. Dodał, że liczy, iż ten proces ruszy w październiku, co oznacza, że drugi filar programu będzie realizowany.

Lorkowski zapowiedział, że w październiku uruchomiony zostanie trzeci komponent programu "Mój elektryk" dla podmiotów innych niż osoby fizyczne. "Jestem przekonany, że jeszcze w październiku ogłosimy w NFOŚiGW bezpośredni nabór na wnioski od przedsiębiorców, od samorządów od szkół wyższych, fundacji, stowarzyszeń" - wymienił.

"Na realizację tego komponentu NFOŚiGW przeznaczy dodatkowe 200 mln zł, ponad dotychczasowy budżet 500 mln zł" - powiedział Lorkowski. "To oznaczy, że budżet narodowego programu "Mój elektryk" wzrośnie do 700 mln zł.

Program "Mój elektryk" ruszył 12 lipca br. W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej trwa nabór wniosków od osób fizycznych chcących otrzymać dotację do zakupionego osobowego samochodu elektrycznego. Nabór ten potrwa do końca września 2025 r. Kwota dopłaty sięga 18 tys. 750 zł, a w przypadku rodzin wielodzietnych (posiadaczy Karty Dużej Rodziny, KDR) - 27 tys. zł.

Wnioskodawcy nie będący osobami fizycznymi, na pojazdy kategorii M1 będą mogli uzyskać do 27 tys. zł w przypadku deklarowanego średniorocznego przebiegu powyżej 15 tys. km (mniejszy przebieg umożliwia otrzymanie dofinansowania w wysokości 18,75 tys. zł) , a na pojazdy kategorii L1e-L7e wsparcie w wysokości 4 tys. zł (do 30 proc. kosztów kwalifikowanych). Natomiast dofinansowanie zakupu pojazdów kategorii N1 (dostawcze), M2 oraz M3 wyniesie maksymalnie 70 tys. zł (do 30 proc. kosztów kwalifikowanych). Warunkiem będzie zadeklarowanie średniorocznego przebiegu powyżej 20 tys. km. Mniejszy uprawnia do otrzymania dotacji na poziomie do 50 tys. zł (20 proc. kosztów kwalifikowanych). Dofinansowanie obejmie zarówno zakup, jak i leasing pojazdów.

Realizację programu przewidziano na lata 2021-2026, a nabory wniosków będą prowadzone do 2025 roku lub do wyczerpania środków.