Wiceszef MSWiA: ponad 7 tysięcy użytkowników aplikacji Alarm112

Od lutego aplikację mobilną Alarm112 pobrano 12 838 razy, a zarejestrowanych użytkowników jest obecnie 7 344 - podał w czwartek sekretarz stanu w MSWiA Paweł Szefernaker. Jak zaznaczył, odsetek zasadnych zgłoszeń za jej pomocą jest większy niż w przypadku zgłoszeń telefonicznych.

Szefernaker w imieniu MSWiA odpowiedział w Sejmie na pytania klubu PiS przedstawione przez posła Waldemara Andzela dotyczące uruchomionej w styczniu tego roku przez resort aplikacji mobilnej Alarm112, która służy do wysyłania zgłoszeń alarmowych do Centrum Powiadamiana Ratunkowego.

Wiceminister wyjaśnił, że aplikacja ta powstała głównie z myślą o osobach głuchych i niedosłyszących. "Głównym celem aplikacji jest zapewnienie osobom, które nie mogą wykonywać połączenia telefonicznego, skutecznej formy komunikacji z operatorami numerów alarmowych" - wskazał.

Wiceszef MSWiA przedstawił statystyki z funkcjonowania aplikacji. "Od lutego do dziś pobrano aplikację 12 838 razy. Zarejestrowanych użytkowników jest obecnie 7 344. W systemie zarejestrowano dotychczas 424 zgłoszenia, z czego zasadnych zgłoszeń było 205" - poinformował.

Jak zaznaczył, procent zgłoszeń zasadnych jest więcej niż w przypadku zgłoszeń telefonicznych.

"Najwięcej zgłoszeń odnotowano zaraz po uruchomieniu aplikacji. Do Policji przekazano w sumie 125 zgłoszeń alarmowych, do Państwowej Straży Pożarnej 22, do Państwowego Ratownictwa Medycznego 36" - podał Szefernaker.

W jego ocenie wprowadzenie systemu było potrzebne i przyczyniło się do udzielenia pomocy osobom, które wcześniej miały utrudniony kontakt z numerem alarmowym.

Wiceminister podkreślił, że resort pracuje obecnie nad oceną czteromiesięcznego działania aplikacji w celu wdrożenia w niej nowych funkcji.

Jak tłumaczył Szefernaker, aplikacja mobilna wymaga rejestracji użytkownika, umożliwiając za pomocą piktogramów opisać zagrożenie oraz dwustronną komunikację za pomocą SMS. Pomaga też określić lokalizację zdarzenia.