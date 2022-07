Wiceszefowa ukraińskiego parlamentu o zbiórce Polaków na Bayraktara: fantastyczne wsparcie i solidarność

To fantastyczne wsparcie i solidarność, która zapisze się w historii naszych stosunków - podkreśliła w niedzielę wiceprzewodnicząca ukraińskiej Rady Najwyższej (parlamentu) Ołena Kondratiuk, odnosząc się do prowadzonej przez Polaków zbiórki na dron bojowy Bayraktar dla Ukrainy.

"Siostrzana Polska już zebrała ponad 4 mln złotych na Bayraktara dla Ukrainy. W zbiórce pieniędzy wzięło udział ponad 40 tys. Polaków. Zostało jeszcze do zebrania 18 mln złotych" - napisała Kondratiuk w mediach społecznościowych.

"Fantastyczne wsparcie i solidarność polskiego narodu z narodem ukraińskim, która zapisze się w najnowszej historii naszych stosunków. Silniejsi razem!" - dodała wiceprzewodnicząca parlamentu. (https://tinyurl.com/2p9bcamf)

Internetową zbiórkę pieniędzy na zakup drona dla ukraińskiej armii rozpoczął dziennikarz Sławomir Sierakowski.

Tureckie bezzałogowce Bayraktar TB2 służą m.in. do przeprowadzania rozpoznania, naprowadzania artylerii, a także do bezpośredniego atakowania przenoszonymi bombami.

Dron ma 6,5 metra długości oraz 12 metrów rozpiętości skrzydeł. Może pozostawać w powietrzu do 27 godzin, a maksymalna prędkość, jaką może rozwinąć, to ok. 220 km/h. Maszyna waży 650 kg.

Wcześniej zbiórki na zakup bezzałogowców dla ukraińskiej armii przeprowadzili Litwini i Ukraińcy.