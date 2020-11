Więcej czasu na aukcję 5G. Jest projekt rozporządzenia

Do 27 sierpnia 2021 r. powinny zostać rozdystrybuowane pod 5G częstotliwości z pasma 3,6 GHz - przewiduje projekt rozporządzenia resortu cyfryzacji. W obecnym rozporządzeniu datę tę określono na 30 czerwca 2020 r.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniający rozporządzenie w sprawie harmonogramu rozdysponowania określonych zasobów częstotliwości użytkowanych jako cywilne w użytkowaniu cywilnym lub cywilno-rządowym, który opublikowano na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt przewiduje, że w załączniku do rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z 8 lipca 2019 r. w sprawie harmonogramu rozdysponowania określonych zasobów częstotliwości użytkowanych jako cywilne w użytkowaniu cywilnym lub cywilno-rządowym w kolumnie "Termin realizacji" wyrazy "do dnia 30 czerwca 2020 r." zastępuje się wyrazami "do dnia 27 sierpnia 2021 r.". Rozporządzenie miałoby wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

20 maja w wyniku wejścia w życie przepisów tzw. trzeciej tarczy antykryzysowej, czyli ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, ówczesny prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Marcin Cichy wszczął postępowanie w sprawie unieważnienia aukcji na rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz ogłoszonej 6 marca 2020 r.

Jak informował UKE, do końca bieżącego roku planowane jest ogłoszenie do konsultacji warunków aukcji. Według zapowiedzi Urzędu sama aukcja mogłaby ruszyć na początku przyszłego roku.

Urząd wskazał też m.in., że ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadziła nowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa i integralności infrastruktury telekomunikacyjnej i usług, które trzeba uwzględnić w warunkach aukcji.