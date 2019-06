"Wiedźmin 3" na Nintendo Switch jeszcze w tym roku

Autor: PAP/AH

12-06-2019 10:00

"Wiedźmin 3: Dziki Gon", przełomowa produkcja polskiego studia CD Projekt RED, trafi na hybrydowe konsole Nintendo Switch jeszcze w tym roku - zapowiedziały spółki podczas wieczornej wtorkowej prezentacji Nintendo Direct na targach gier E3 2019 w Los Angeles.

Nintendo Switch to tablet do gier z doczepianymi kontrolerami i opcjonalną stacją dokującą do gry na ekranie telewizora. Urządzenie może przez to działać zarówno jako konsola stacjonarna, jak i platforma przenośna. Pozwala mu to rywalizować z obecnymi dłużej na rynku rywalami - Xbox One (Microsoft) i PlayStation 4 (Sony) - pomimo wyraźnie niższych osiągów sprzętowych.

Wydany po raz pierwszy w 2015 r. "Wiedźmin 3: Dziki Gon" to najpopularniejsza do tej pory gra polskiej produkcji. Sukces finansowy i krytyczny, jakim się okazała, zadecydował o obecnej pozycji CD Projektu. "Wiedźmin 3" już wcześniej trafił na wszystkie wiodące platformy stacjonarne: PC, Xbox One i PS4. Teraz inspirowana twórczością Andrzeja Sapkowskiego gra RPG z otwartym światem dołączy na Switchu m.in. do takich tytułów, jak "The Elder Scrolls V: Skyrim" (Bethesda), "Dark Souls" (FromSoftware) i "Diablo 3" (Blizzard Entertainment), które wcześniej przeniesiono na ostatnią konsolę japońskiej firmy Nintendo.



Spółki zaprezentowały we wtorek krótki zwiastun wideo, na którym widoczne są zmiany w grafice "Wiedźmina 3" wymuszone ograniczeniami nowej platformy. W przypadku wcześniejszych tzw. portów (wersji gier przystosowanych do innej platformy niż oryginalna) na Switcha komentatorzy zwracali uwagę m.in. na ograniczenie rozdzielczości do 720p i animacji do 30 klatek na sekundę.



Dokładna data premiery "Wiedźmina 3" na Switcha nie została ujawniona. Podano jednak, iż gracze dostaną do swoich rąk "Wersję kompletną". Oprócz podstawowej gry obejmuje ona również 16 bezpłatnych rozszerzeń udostępnianych wcześniej do pobrania (tzw. DLC) oraz dwa duże dodatki fabularne: "Serca z kamienia" oraz "Krew i wino".



Targi E3 2019 (Electronic Entertainment Expo 2019) odbywają się w dniach 11-13 czerwca w Los Angeles. To jedno z najważniejszych dorocznych wydarzeń w światowej branży oprogramowania rozrywkowego. Jeszcze przed rozpoczęciem tegorocznej edycji CD Projekt RED w ramach konferencji Microsoft Xbox zapowiedział, że kolejna superprodukcja studia pt. "Cyberpunk 2077" ukaże się 16 kwietnia 2020 r. - równocześnie na PC, Xbox One i PS4. Ujawniono też, iż w projekt zaangażowany jest popularny kanadyjski aktor Keanu Reeves (m.in. "Matrix", "John Wick"), co spotkało się ze znacznym entuzjazmem internautów.