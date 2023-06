Większa wydajność i zacieśniona współpraca z nowym podejściem MODSIM

Aby zwiększyć innowacyjność i skrócić czas wprowadzania produktów na rynek zespoły muszą ściślej ze sobą współpracować, eliminując silosy między działami projektowania a wszystkimi obszarami produkcji, w tym związanymi z elektroniką, mechaniką i programowaniem. MODSIM – promowane przez Dassault Systèmes innowacyjne podejście do projektowania i symulacji umożliwia zespołom inżynierów, projektantów i analityków dokładne zrozumienie oraz przewidywanie zachowania produktu na jak najwcześniejszym etapie jego rozwoju.

Internet otworzył przed nami szansę na komunikację ponad granicami, ale dzisiejsze środowisko technologiczne wciąż boryka się z licznymi ograniczeniami wpływającymi na jakość współpracy. Przykładem jest podejście silosowe. Żyjemy w świecie, w którym projekt produktu zaczyna się na jednym biurku, a potem przenosi się na drugie i kolejne. Dzieje się to w trybie powolnie następujących po sobie działań, zamiast ścieżki szybkiego ruchu rozgrywającego się jednocześnie. Ponieważ jednak coraz więcej nowych produktów wymaga multidyscyplinarnego podejścia do ich tworzenia i testowania, firmy, które chcą wykorzystać połączoną siłę umysłu swoich projektantów, analityków i inżynierów, muszą dostosować sposób myślenia i pracy do nowych warunków i oczekiwań.

Łączenie dyscyplin z wykorzystaniem MODSIM

Obiecującym podejściem dla wszystkich sektorów i firm o różnej wielkości jest MODSIM – połączenie modelowania i symulacji. Do tej pory symulacje znajdowały się na końcu procesu projektowania, na etapie walidacji projektu. Dzięki MODSIM symulacje zostały wbudowane w fazę projektowania. W ten sposób projektanci mogą w pełni korzystać z symulacji, nie tylko uzyskując dostęp do ich wyników, ale także samodzielnie je przeprowadzając. Mogą dowolnie eksperymentować z parametrami swojego modelu CAD i samodzielnie symulować różne wyniki lub analizować poszczególne parametry i ich wpływ na ogólny rezultat, a także uruchamiać liczne scenariusze typu „co jeśli” bez konieczności angażowania ekspertów.

Wszystko to dzieje się w czasie rzeczywistym i dostarcza obserwacji kluczowych do podejmowania decyzji projektowych. MODSIM pozwala zatem znacznie przyspieszać iteracje między dyscyplinami modelowania i symulacji.

Większa wydajność w całym procesie tworzenia wartości

Naturalnie, modelowanie i symulacja nie funkcjonują w próżni. W procesie tworzenia wartości są one powiązane z sąsiadującymi domenami, takimi jak zarządzanie testami, zarządzanie produktem określające wymagania, architekturę i zmiany, a także zarządzanie projektem. Celem jest, by symulacja była użyteczna dla jak największej grupy użytkowników z powyższych obszarów. Najlepiej to osiągnąć z pomocą jednolitego środowiska pracy, takiego jak platforma 3DEXPERIENCE firmy Dassault Systèmes. Wszystkie informacje są tu dostępne jako spójny model danych przez cały cykl życia produktu. Całkowita przejrzystość celów, które mają zostać osiągnięte przez wszystkich użytkowników, a także możliwość przekazywania i otrzymywania informacji zwrotnych w dowolnym momencie, stają się decydującymi czynnikami sukcesu.

W ostatecznym rozrachunku, poprzez symulację, MODSIM wspiera decyzje projektowe już w początkowej fazie procesu. Zmiany w projekcie mogą być wprowadzane na wcześniejszym etapie - o ile można je wtedy wdrożyć bez problemów i nie są zbyt kosztowne. Ponadto pętle pomiędzy poszczególnymi domenami są redukowane lub skracane dzięki kompleksowemu podejściu opartemu na współpracy. Znacząco przyspiesza to rozwój produktu i cały proces tworzenia wartości.

Silniki elektryczne: integracja kluczem do optymalizacji

W złożonych procesach inżynieryjnych, takich jak rozwój silników elektrycznych, zmiany i optymalizacje są zawsze konieczne, w zależności od wymagań. Pokazuje to doświadczenie: jeśli produkt jest rozpatrywany i optymalizowany jako całkowicie zintegrowany system, jest to znacznie bardziej wydajny proces, niż optymalizacja pojedynczych systemów, które są później łączone.

Dzięki MODSIM można stworzyć pętlę na wszystkich poziomach rozwoju produktu: od wymagań pojazdu, przez wymagania systemowe, po parametry modelu, jego symulację, wyniki testów i z powrotem do początku. W trakcie tego procesu wszystkie części silnika w modelu są parametryzowane. Jeśli wymagania, takie jak maksymalna prędkość, czas ładowania lub zasięg ulegną zmianie, każdy zaangażowany w rozwój produktu może bezpośrednio zobaczyć, jak wpływa to na cały system, jakich danych dotyczących wydajności potrzeba i w jaki sposób należy dostosować poszczególne części, żeby osiągnąć pożądany efekt. Po wprowadzeniu tych zmian model aktualizuje się automatycznie i w czasie rzeczywistym. Menedżer testów może natychmiast śledzić zmiany i uruchamiać nowe testy. Tak działa całkowicie zintegrowany proces projektowania, u którego podstaw leży MODSIM.

Zalety MODSIM w pigułce

Przykład ten ilustruje potencjał, jaki MODSIM prezentuje na rzecz wydajności i bardziej zrównoważonych procesów inżynieryjnych. Jest to tym bardziej efektywne, gdy integracja modelowania i symulacji odbywa się na jednolitej i spójnej platformie, takiej jak 3DEXPERIENCE. Wynikające z tego korzyści obejmują:

Dostęp do jednego źródła prawdy (ang. Single Source of Truth): Wszystkie zaangażowane strony przez cały czas mają dostęp do najnowszej wersji danych i potrzebnych informacji.

Pełna automatyzacja: Praca w środowisku wirtualnym sprawia, że rozwój produktu jest bardziej wydajny i oszczędza koszty produkcji, ponieważ liczba fizycznych prototypów może być zredukowana do minimum.

Demokratyzacja symulacji: Dzięki podejściu MODSIM powstaje workflow, który sprawia, że możliwe jest zarządzanie złożonymi procesami, a symulacja przestaje być domeną społeczności ekspertów.

Spójna współpraca: Informacje są prezentowane w sposób, który pozwala na śledzenie wprowadzanych zmian, co zapewnia wysoką przejrzystość i dostęp do informacji zwrotnej.

Projektowanie generatywne: Szeroka gama wariantów i propozycji rozwiązań może być wykorzystywana iteracyjnie w celu uzyskania inspiracji i osiągnięcia optymalnego wyniku.

Left-shifting: Zmiany mogą być wprowadzane znacznie wcześniej w procesie rozwoju – dzięki temu są łatwiejsze w implementacji oraz generują niższe koszty

Zrównoważony rozwój: Dzięki kompleksowemu wykorzystaniu symulacji zarówno gotowe produkty, jak i sam proces ich rozwoju mogą stać się bardziej efektywne energetycznie, oszczędzające zasoby i przyjazne dla klimatu.

Podejście do zrównoważonych innowacji produktowych

MODSIM oznacza integrację modelowania i symulacji. Koncepcja ta oferuje firmom - niezależnie od ich wielkości i branży, w jakiej działają - możliwość uczynienia ich procesów bardziej wydajnymi i zrównoważonymi. Przenosząc symulację do fazy projektowania, inżynierowie-projektanci mogą nie tylko uzyskać dostęp do wyników symulacji, ale także samodzielnie je wykonać i poddać analizie różne parametry. Wiedza ekspercka z innych dziedzin płynnie przenika do procesu. W ten sposób decyzje projektowe mogą być podejmowane na jak najwcześniejszym etapie pracy, przyspieszając cały proces tworzenia wartości i czyniąc go bardziej wydajnym.