Wielka azjatycka rywalizacja na chipy

Samsung planuje w najbliższych latach dogonić lidera światowego rynku - tajwańskie TSMC. Południowokoreańska firma zamierza wprowadzić w 2025 r. do masowej produkcji 2-nanometrowe półprzewodniki, dzięki czemu zrówna się technologicznie ze swoim konkurentem z Tajwanu.

Jak donosi The Korea Times południowokoreański Samsung Electronics ogłosił pod koniec czerwca br. uruchomienie masowej produkcji swoich najbardziej zaawansowanych, 2 nanometrowych chipów. Taka deklaracja padła podczas konferencji w Kalifornii, zorganizowanej dla partnerów handlowych firmy w obszarze foundry, czyli budowy półprzewodników na zlecenie. Śmiały plan ma być elementem strategii dogonienia tajwańskiego TSMC w tym sektorze. Tego rodzaju chipy mają trafić najpierw do urządzeń mobilnych, rok później w wysoce wydajnych komputerach (HPC), a w następnym będą wykorzystywane w branży motoryzacyjnej.

Z kolei według zapowiedzi Samsunga w 2027 r. możemy spodziewać się rozpoczęcia masowej produkcji 1,4-nanometrowych półprzewodników. Tego typu chipy mają cieszyć się rosnącym zapotrzebowaniem ze względu na rozwój sztucznej inteligencji i coraz większą ilość danych, które będą wykorzystywane do jej zasilenia. Wykorzystywanie coraz mniejszych podzespołów pozwoli też na zwiększenie mocy operacyjnych urządzeń, bez potrzeby zwiększania ich rozmiarów.

Aktualny lider segmentu foundry - tajwańskie TSMC - planuje uruchomienie produkcji 2-nanometrowych chipów w 2025 r. Oznacza to, że jeśli Samsung zrealizuje swój plan, za dwa lata dojdzie do wyrównania możliwości technologicznych konkurentów. Jak podaje Nikkei Asia, szef Samsunga Kyung Kye-hyun przyznał na spotkaniu ze studentami w Daejeon, że jego firma jest obecnie rok do tyłu za TSMC w technologii 3-nm chipów i 2 lata w przypadku 4-nm. Celem południowokoreańskiej firmy jest zminimalizowanie tego opóźnienia w przypadku kolejnych generacji półprzewodników.

Jak podaje telewizja CNBC w odpowiedzi na potrzeby rynku Samsung zapowiedział także rozbudowę swoich mocy dostawczych wraz z nowymi liniami produkcyjnymi w Pyeongtaek w Korei Południowej i Taylor w Teksasie.

Analitycy Nikkei Asia zauważają, że w sektorze półprzewodników z powrotem coraz bardziej liczyć się może Intel. Amerykańska firma zapowiedziała wprowadzenie 1,8-nanometrowych chipów na rynek w 2025 r. Do wąskiego grona może dołączyć jeszcze nowopowstały Rapidius z Japonii, który zapowiedział produkcję 2-nm półprzewodników od 2027 r.

Rywalizacja w gronie wiodących producentów chipów zaostrza się, a w najbliższych lata dodatkowo wpłynie na nią sytuacja geopolityczna na świecie, z potencjalnym konfliktem o Tajwan i amerykańsko-chińską wojną handlową w tle.