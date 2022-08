Wielka Brytania blokuje przejęcie chińskiej firmy w imię bezpieczeństwa narodowego

Rząd brytyjski wstrzymał transakcje przejęcia brytyjskiej firmy Pulsic projektującej chipy, przez chiński koncern Super Orange HK z siedzibą w Hongkongu. Powołano się przy tym na bezpieczeństwo narodowe Wielkiej Brytanii.

Ostateczną decyzję w sprawie odmowy zgody na przejęcie firmy Pulsar przez chiński koncern elektroniczny Super Orange z siedzibą w Hongkongu podjął brytyjski sekretarz stanu do spraw biznesu, energii i strategii przemysłowej Kwasi Kwarteng.

Na Twitterze napisał - podjąłem decyzję o odmowie zgody na tą transakcję zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie narodowym i inwestycjach, aby zapobiec przejęciu brytyjskiej firmy zajmującej się projektowaniem elektroniki, czyli Pulsic Ltd, przez chińską grupę Super Orange HK Holding Ltd.

Pulsic został założony w 2000 roku i współpracuje w branży informatycznej z partnerami z Wielkiej Brytanii, Japonii i Stanów Zjednoczonych. Zajmuje się projektowaniem oprogramowania dla przemysłu półprzewodników przez co przyczynia się do budowy nowoczesnych układów scalonych, które mogą być stosowane do celów cywilnych i wojskowych.

Narzędzia technologiczne mogą być wykorzystywane do wprowadzania specjalnych funkcjonalności w obwodach, potencjalnie bez wiedzy użytkownika.

W ramach procedur bezpieczeństwa narodowego, które są egzekwowane w Wielkiej Brytanii z przetargu na budowę infrastruktury 5G wyłączony został Huawei, którego podejrzewano o bliskie kontaktu z chińską armią.