Wielka Brytania: Facebook pozwany za skandal Cambridge Analityca

Do brytyjskiego sądu trafił pozew zbiorowy przeciwko Facebookowi. Niemal milion użytkowników zarzuca koncernowi umożliwienie wycieku danych, które wykorzystane zostały przez firmę brytyjską Cambridge Analityca do tworzenia i targetowania przekazów politycznych.

Chodzi o aferę z 2018 r., kiedy wyszło na jaw, że Cambridga Analityca kilka lat wcześniej uzyskała dostęp do nawet 87 mln kont użytkowników i wykorzystywała go, by wpływać na preferencje wyborcze internautów, w tym wyniki wyborów prezydenckich w USA w 2016 r.

Teraz niemal milion użytkowników serwisu z Wielkiej Brytanii, zrzeszonych w ramach grupy "Facebook You Owe Us" złożyło pozew zbiorowy przeciwko koncernowi Marka Zuckerberga.

Zarzucają mu niewystarczającą ochronę danych oraz złamanie przepisów o ochronie danych osobowych przez umożliwienie pobrania informacji o internautach bez ich zgody i wiedzy.

W październiku 2018 r. brytyjski urząd ochrony konkurencji nałożył na Facebooka karę w wysokości 500 tys. funtów, uznając, że amerykańska firma dopuściła do "poważnego naruszenia prawa". Koncern przeprosił oraz umożliwił użytkownikom sprawdzenie, które dokładnie aplikacje wykradały ich dane; były to m.in. popularne quizy dostępne na stronach serwisu. Pokrzywdzeni internauci uważają jednak, że kara nałożona na platformę była zbyt niska.

"Kiedy korzystamy z Facebooka, spodziewamy się, że nasze dane osobowe będą wykorzystywane w sposób odpowiedzialny, transparentny i legalny. Dlatego wierzymy, że Facebook złamał prawo, nie zabezpieczając naszych danych przed nadużyciami. Nałożona grzywna w wysokości mniej niż 0,01 proc. rocznych dochodów to dla Facebooka kwota kieszonkowa i kara nieadekwatna do czynu. Przeprosiny za złamanie prawa nie wystarczą. Będziemy walczyć o to, żeby pociągnąć koncern do odpowiedzialności" - powiedział BBC przedstawiciel powodów Alvin Carpio z kancelarii prawnej Millberg London.

Tymczasem Facebook twierdzi, że dotychczas nie otrzymał z sądu żadnej informacji o pozwie. "Nie otrzymaliśmy żadnej dokumentacji w tej sprawie" - przekazał rzecznik firmy.

To nie jedyny pozew zbiorowy w Wielkiej Brytanii przeciwko firmom technologicznym. Brytyjska grupa "Google You Owe Us" powołana przez byłego dyrektora brytyjskiej organizacji konsumenckiej Which?, Richarda Lloyda, pozwała koncern z Mountain View za to, że w latach 2011 i 2012 nielegalnie pozyskiwał dane internautów, obchodząc domyślne ustawienia prywatności na iPhonie. W 2012 r. resort handlu USA nakazał firmie wypłacenie amerykańskim użytkownikom rekompensaty w wysokości 22,5 mln dolarów. Google zawarł wtedy również ugodę z niewielką grupą brytyjskich konsumentów. To jednak pierwszy pozew zbiorowy w tej sprawie w Wielkiej Brytanii.