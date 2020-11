Wielka Brytania wprowadzi przepisy ograniczające dominację firm BigTech

W przyszłym roku Wielka Brytania wprowadzi nowe, surowe przepisy antymonopolowe ograniczające dominację Facebooka i Google'a na rynku, tłumienie przez nie mniejszych firm i działanie na niekorzyść konsumentów - informuje agencja Reutera.

Nowe regulacje mają ograniczyć rynkową dominację Facebooka i Google'a, które monopolizują rynek reklam online i dostęp konsumentów do usług. Brytyjski urząd ds. konkurencji szacuje, że 80 proc. z 14 mld funtów wydawanych w Wielkiej Brytanii co roku na reklamę online wędruje do kieszeni właśnie tych dwóch koncernów.

W ramach nowych regulacji, firmy będą musiały ujawniać, jak wykorzystują dane konsumentów; będą musiały także znieść wszelkie ograniczenia utrudniające korzystanie z konkurencyjnych platform. Jak informują brytyjskie władze, przepisy uregulują także współpracę m.in. pomiędzy wydawcami prasowymi a platformami.

Za egzekwowanie przestrzegania przez koncerny przepisów odpowiedzialny będzie nowy Wydział ds. Rynków Cyfrowych (ang. Digital Markets Unit), powstały w ramach Urzędu ds. Konkurencji i Rynków (Competition and Markets Authority, CMA). Nowa jednostka rozpocznie pracę w kwietniu i będzie miała prawo zawieszać, blokować i cofać decyzje podjęte przez firmy technologiczne oraz nakładać na nie grzywny za nieprzestrzeganie regulacji.

Brytyjski sekretarz ds. cyfryzacji Oliver Dowden powiedział agencji Reutera, że wśród rządzących rośnie świadomość tego, że dominacja na rynku niewielkiej liczby firm hamuje innowacje i ma negatywny wpływ na ludzi i firmy, które zaczynają być zależne od wielkich koncernów. I tak np. zrzeszająca firmy technologiczne i wydawnicze organizacja Marketers for as Open Web (MOW) zarzuca Google, że zmodyfikował wyszukiwarkę Chrome oraz narzędzia dla deweloperów tak, żeby zyskać większą kontrolę nad tym, jakie treści są reklamowane i publikowane w wyszukiwarce.

"Pora się zająć tym problemem i rozpocząć nową erę wzrostu w sektorze technologicznym" - powiedział Dowden w piątkowym wywiadzie dla Reutera.

Facebook i Google zapowiedziały, że są gotowe współpracować w brytyjskimi władzami i organem regulacyjnym odnośnie zmian na rynku reklamy online, w tym umożliwić użytkownikom większą kontrolę nad tym, jak wykorzystywane są ich dane, także przez reklamodawców. Google przyznał, że praktyki reklamowe muszą zostać dostosowane do zmieniających się oczekiwań co do tego, jak dane internautów powinny być gromadzone i komu udostępniane.