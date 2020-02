Wielka Brytania: zakaz sprzedaży samochodów spalinowych i hybryd nawet od 2032 roku

Minister transportu Wielkiej Brytanii Grant Shapps poinformował, że rząd Borisa Johnsona rozważa dalsze przyspieszenie wprowadzenia zakazu sprzedaży nowych samochodów z napędami spalinowymi i hybrydowymi. Może to nastąpić do 2032 roku, a nie jak ogłoszono w zeszłym tygodniu od 2035 r.

Dzięki temu Londyn będzie mógł zrealizować plan osiągnięcia zerowych emisji netto do połowy stulecia - tłumaczył Shapps.

W ubiegłym tygodniu szef rządu ogłosił, że sprzedaż nowych samochodów z silnikami spalinowymi i napędami hybrydowymi będzie zakazana od 2035 roku. Tym samym Zjednoczone Królestwo zweryfikowało swój początkowy plan, który zakładał wdrożenie zakazu w 2040 roku.

"Premier informował w ubiegłym tygodniu, że chce to zrobić co najmniej do 2035 roku. (...) Mówimy o 2035 roku, a nawet 2032 roku" - podkreślił minister transportu podczas rozmowy z BBC Radio 5. Dodał, że obecnie omawiany dokument zawiera opcje wprowadzenia zakazu już w 2032 roku.

Taka zapowiedź może zostać negatywnie odebrana przez brytyjski przemysł motoryzacyjny, który już wcześniej przestrzegał przed konsekwencjami zakazu. Ich zdaniem odbije się on na sprzedaży, dlatego wszelkie zmiany w prawie powinny być wprowadzane razem z pomocą państwową dla przemysłu.

Podobny pomysł ma Francja, w której ma to obowiązywać od 2040 roku. Tymczasem parlament Norwegii przyjął niewiążący plan zakładający, że do 2025 roku wszystkie sprzedawane samochody w kraju powinny być bezemisyjne. Za takie uważa się pojazdy elektryczne na baterie i wodorowe.

Mimo zaostrzania prawa i promocji elektromobilności samochody z silnikami benzynowymi i Diesla stanowią nadal 90 proc. całkowitej sprzedaży w Wielkiej Brytanii. Potencjalni klienci obawiają się nie tylko niewystarczającej infrastruktury do ładowania samochodów, ale również wysokich cen pojazdów na baterie i ich małego zasięgu.

Władze Paryża, Madrytu, Meksyku, Aten planują wprowadzić zakazy wjazdu samochodów z silnikami Diesla do centrów miast do 2025 roku.