Wielka czwórka - wielkie kary. Te firmy najmocniej naruszają dane osobowe

Amazon, Facebook, Google i Whatsapp - te firmy najczęściej naruszają regulacje o ochronie danych osobowych i płacą za to niebagatelne grzywny.

Irlandzki komisarz ds. ochrony danych postanowił ukarać Facebooka grzywną w wysokości 265 milionów euro lub 275 milionów dolarów za naruszenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Chodzi o umożliwienie pozyskiwania wrażliwych danych użytkowników w okresie od maja 2018 r. do września 2019 r. Ta już czwarta grzywna dla platform należących do spółki matki Facebooka - Meta. Choć może się to wydawać sporą sumą, nie jest to najbardziej znacząca kwota, jaką firma musiała zapłacić w historii RODO.

Ten wątpliwy zaszczyt przypada Amazonowi, innemu członkowi Wielkiej Czwórki. W lipcu 2021 roku luksemburski urząd ds. danych wystawił europejskiemu oddziałowi firmy grzywnę w wysokości około 774 milionów dolarów za "nieprzestrzeganie ogólnych zasad przetwarzania danych". Czwarte miejsce na liście najwyższych grzywien przypada WhatsApp, a następnie w rankingu plasuje się trzykrotne naruszenie RODO przez Google, Facebook i szwedzką firmę odzieżową H&M.

Ramy regulacyjne RODO mają na celu zapewnienie użytkownikom większej kontroli nad ich danymi - i kładą podwaliny pod karanie firm oferujących swoje usługi w UE za naruszenie jej artykułów. RODO zostało zainicjowane 25 maja 2018 r., zastępując unijną dyrektywę o ochronie danych z 1995 r. i zawiera 99 artykułów. Jak dotąd doszło do 1 507 indywidualnych naruszeń RODO. Dane te mogą jednak być niepełne, ponieważ nie wszystkie grzywny są upubliczniane.