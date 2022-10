Wielka rywalizacja o koreańskich producentów akumulatorów

Producenci akumulatorów z Korei Południowje planują do 2030 r. ulokować 80 proc. swoich fabryk w USA i Europie. Zakłady koreańskich firm są już w Polsce. Jednak Chiny nie odpuszczają tej rywalizacji

Wraz z rozwojem rynku samochodów elektrycznych rosną zyski producentów podzespołów, takich jak kluczowe dla branży akumulatory. Wyraźnie pokazują to prognozy wzrostu wiodących wytwórców z Korei Południowej, których przychody w ciągu kolejnych kilku lat prawdopodobnie powiększą się kilkukrotnie.

Bieżąca rywalizacja pomiędzy USA a Chinami także odciska swoje piętno na tym sektorze, wnosząc zarówno szanse, jak i zagrożenia.

Korea Południowa z powodu swojego zaawansowania technologicznego i silnej bazy produkcyjnej jest istotna zarówno dla Pekinu, jak i Waszyngtonu, czego wyrazem są ostatnie liczne wizyty ważnych polityków w Seulu.

Jak podaje portal “The Korea Herald” według prognoz południowokoreańskiej firmy badawczej SNE Research trzej wiodący producenci akumulatorów do samochodów elektrycznych, czyli LG Energy Solution, SK On oraz Samsung SDI, mają osiągnąć łącznie 121 mld dolarów przychodu w 2025 r. To znaczący wzrost w porównaniu z 27 mld dolarów w zeszłym roku. Ta prognoza zakłada średnio aż 48 proc. wzrostu rocznie w okresie pięciu lat. Jednocześnie ich średnia zyskowność wyniesie w 2025 r. ok. 10 proc. Obecnie SK On wciąż notuje straty, a według prognoz firmie tej uda się osiągnąć rentowność w 2023 r.

W 2028 r. sprzedaż elektryków może odpowiadać za 33 proc. rynku samochodowego

Tak dobre prognozy wzrostu południowokoreańskich producentów związane są z rozwojem rynku samochodów elektrycznych. Według przytaczanych przez agencję Reuters prognoz analityków AlixPartners sprzedaż tzw. elektryków może odpowiadać za 33 proc. rynku samochodowego w 2028 r., a w 2035 r. - już 54 proc. W wielu krajach nabywcy samochód elektrycznych mogą liczyć na ulgi i subsydia, które napędzają rozwój sektora. Samochody elektryczne uchodzą bowiem za bardziej przyjazną alternatywę wobec swoich spalinowych odpowiedników.

Dodatkowo bieżąca sytuacja polityczna sprawia, że firmy z Korei Południowej mogą liczyć na większe zaufanie w Stanach Zjednoczonych i Europie od ich chińskich konkurentów. Stanowi to jeden z ważnych czynników napędzających wzrost producentów akumulatorów.

Koreańscy producenci chcą budować fabryki w Europie. W Polsce też są

Jak podaje “The Korea Herald” południowokoreańscy producenci planują do 2030 r. ulokować 80 proc. swoich fabryk w USA i Europie. Służy to lepszej współpracy z lokalnymi producentami samochodów elektrycznych. W Polsce swoje fabryki mają LG Energy Solutions, produkujące baterie litowo-jonowe, a prace budowlane rozpoczęło także SK Nexilis, które w naszym kraju wytwarzać będzie folię miedzianą (potrzebną w dalszej produkcji baterii).

Chiny nie odpuszczają Korei Południowej. Amerykanie rywalizują

Ze współpracy z partnerami z Korei Południowej nie chcą jednak zrezygnować Chiny, które wciąż w dużej mierze polegają na dostawach południowokoreańskich producentów. Jak zauważa “The Korea Times” świadczy o tym wizyta Li Zhanshu, szefa Komitetu Stałego Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych i formalnie trzeciego najważniejszego polityka w państwie, w Parku Naukowych LG w Seulu w połowie września br. Jego przyjazd był wyrazem zainteresowania południowokoreańską technologią produkcji baterii samochodów elektrycznych, a także stanowiła element zacieśniania relacji biznesowych. LG Energy Solution zbudowało w zeszłym roku fabrykę w Nankinie, a w lipcu tego roku podjęło się założenia joint venture z chińskim Huayou Cobalt. Wspólna firma będzie się zajmować recyklingiem akumulatorów.

Do podobnego wydarzenia doszło w lipcu, gdy oddział LG Energy Solution odwiedziła Sekretarz Skarbu Stanów Zjednoczonych Janet Yellen. Jak podaje “The Korea Times” amerykańska polityk miała podkreślić wówczas znaczenie sojuszu Stanów Zjednoczonych z Koreą Południową dla branży produkcji akumulatorów samochodów elektrycznych, krytykując jednocześnie Rosję i Chiny za stwarzane przez nie zagrożenie dla globalnej gospodarki. Jak widać oba mocarstwa zabiegają o zachowanie wpływów wśród południowokoreańskich producentów, pozwalającym im na zachowanie przepływu dostaw i technologii.

