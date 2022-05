Wielka zmiana w chińskich mediach społecznościowych

Chińskie media społecznościowe zdecydowały się wyświetlać lokalizacje swoich użytkowników. Pośród nich są najbardziej popularne platformy do wymiany zdjęć, wideo i opinii. Firmy twierdzą, że krok ten ma na celu zniechęcić do rozpowszechniania dezinformacji. W ten sposób starają się dostosować do rosnących oczekiwań chińskiego rządu w kwestii utrzymania porządku publicznego w Internecie. Szczególnie w sytuacji rosnących napięć związanych z Covidowymi restrykcjami.

W ostatnim miesiącu kolejne chińskie media społecznościowe decydują się wyświetlać lokalizację swoich użytkowników na podstawie ich adresów IP. Pośród nich są takie platformy jak chiński „Instagram” Xiaohongshu, platforma do wyświetlania wideo Kuaishou i Douyin, czyli TikTok w Chinach. Na profilach użytkowników zostanie wyświetlona odpowiednio prowincja dla użytkowników chińskich oraz kraj dla użytkowników zagranicznych. W przypadku witryny Zhihu, podobnej do amerykańskiej Quory, informacja ta zostanie podana przy każdym poście.

Platformy podążają śladami Weibo, odpowiednika Twittera, który już w zeszłym miesiącu zaczął stosować tę funkcję. Powołał się przy tym na przypadki dezinformacji dotyczącej ostatnich wydarzeń na Ukrainie i krajowej sytuacji Covid. Podobnie Douyin i Xiaohongshu poinformowały, że przy użyciu tej metody chcą uniemożliwić użytkownikom „podszywania się” pod innych i „rozpowszechniania plotek”. Działania te są kontynuacją podpisanej we wrześniu zeszłego roku przez czternaście platform zbiorowej deklaracji mającej na celu egzekwowanie „samodyscypliny” w cyberprzestrzeni.

Media społecznościowe w Chinach nie są prawnie zobowiązane do wyświetlania lokalizacji użytkowników. Jednak rząd chiński próbuje utrzymać porządek w Internecie, zmuszając je do skrupulatnego obserwowania ich aktywności. Serwisy społecznościowe, które nie cenzurują krytycznych treści podlegają m.in. sankcjom finansowym.

W ciągu ostatnich tygodni w chińskich mediach społecznościowych można było zaobserwować wyrazy frustracji i gniewu w związku z surowymi środkami walki z Covid. W sytuacji rosnącego napięcia chińska administracja ds. cyberprzestrzeni nakazała portalom społecznościowym walczyć z rozpowszechnianiem plotek. Użytkownicy tych mediów wyrazili obawy dotyczące respektowania ich prywatności. Zauważyli jednak, że system ten łatwo będzie obejść z użyciem VPN, oprogramowania służącego do ukrywania adresu IP. W związku z tym rozwiązanie wybrane przez media społecznościowe może się okazać nieskuteczne.

