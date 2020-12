Wielkie jak domy skanery z Kobyłki prześwietlają Europę

Są niemal wszechobecne, przywykliśmy do nich, a one dbają o nasze bezpieczeństwo. Można je spotkać na lotniskach, w sądach czy przy wejściu na imprezy masowe, ale także w mobilnej postaci. Skanery, zwane popularnie bramkami bezpieczeństwa, są bardzo popularne. A jednym z kluczowych ich dostawców jest firma Nuctech, produkująca w Kobyłce pod Warszawą urządzenia także w rozmiarach XXL.

Cały czas inwestycje

Przy czym, co ciekawe, mniejsza liczba wyprodukowanych urządzeń wcale nie oznacza, że przychody firmy będą niższe. Wszystko bowiem zależy od tego, jakie konkretnie skanery będą wyprodukowane.Te najmniejsze urządzenia, do skanowania ludzi, mogą kosztować kilkadziesiąt tys. euro wzwyż. Jednak to nic w porównaniu z dużymi skanerami, np. do prześwietlania ładunków ciężarówek czy kontenerów. Cena takiego urządzenia może przekraczać milion euro.Podczas prezentacji zakładu byliśmy światkami prezentacji urządzenia mobilnego zamontowanego na podwoziu ciężarówki. Do transportu skaner jest automatycznie składany. Gdy służba celna (one najczęściej korzystają z tego typu urządzeń) chce jednak sprawdzić którąś z tras, przyjeżdża mobilnym skanerem. Urządzenie jest rozkładane w zatoce. Polega to na otwarciu ramienia z detektorami, tak aby ciężarówka mogła przez nie przejechać. W ten sposób można szybko sprawdzić, czy ładunek jest legalny. Przy okazji wiadomo też, czy ciężarówka nie przekracza gabarytów. Jeśli by się pod skanerem nie zmieściła, oznaczałoby to, że jest załadowana zbyt wysoko.Ciekawym przypadkiem jest także dostarczony przez Nuctech skaner kolejowy zamontowany na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej w naszym Terespolu. Cała inwestycja kosztowała niemal 17,21 mln złotych.Urządzenie to potrafi prześwietlić jednak cały skład towarowy. I mimo, że sporo kosztowało, to już zarabia na siebie, zapobiegając kontrabandzie.Jak dotychczas chińska firma zainwestowała w Kobyłce ponad 15 mln euro. Inwestycje cały czas są realizowane, a park maszynowy uzupełniany.Roberta Bosa zapytaliśmy, czy jednak firma nie obawia się niechęci do chińskich wyrobów tzw. wysokich technologii. Jako przykład podany był Huawei i niemożność przez niego uczestnictwa w wielu europejskich przetargach oraz padające oskarżenia o zbieranie wrażliwych danych.Bos uspokaja, że ze względu na charakter firmy Nuctech i brak gromadzenia przez nią jakichkolwiek danych, nie może się ona porównać do Huawei, aczkolwiek cały czas sytuacja jest obserwowana.Najlepszym potwierdzeniem jest to, że firma wciąż w Europie inwestuje, tu także ma swoje centrum badawcze (w Holandii). Obecnie skupia się na tym, aby skanery były jeszcze bardziej precyzyjne.Jednym z zagadnień, nad którymi pracuje, jest np. takie prześwietlanie obuwia na lotnisku, aby kontrolę można było przejść bez ściągania butów. W końcu firma będąca jednym z trzech kluczowych na świecie dostawców tego typu urządzeń chce zwiększać udziały w rynku. Obecnie nie w każdym bowiem segmencie jest numerem jeden.